Amy Adams de la Justice League dit qu’elle est prête à rejouer Lois Lane

L’échec critique et commercial de Ligue de justice définitivement envoyé des ondulations à travers le DCEU. Bien que la moitié de l’équipe ait réussi à survivre au désordre, avec Aquaman de Jason Momoa, Wonder Woman de Gal Gadot et (espérons-le) Flash d’Ezra Miller obtenant leurs propres franchises, l’autre moitié n’a pas été aussi chanceuse. Ray Fisher est supposé avoir été lâché comme Cyborg, Ben Affleck a accroché la cape de Batman et Henry Cavill… Eh bien, nous ne savons pas vraiment ce qui se passe avec son Superman.

Sa co-star Amy Adams non plus. L’actrice a joué Lois Lane trois fois – Man of Steel, Batman v Superman et JL – au fil des ans, mais elle ne sait pas vraiment si elle aura la chance de représenter le journaliste intrépide pour une quatrième fois. Adams a déclaré à Empire Magazine qu’elle était «totalement ouverte» pour revenir à la partie, mais a noté que, pour autant qu’elle sache, Warner Bros. a prévu autre chose. “Je pense [the studio is] aller dans une direction différente, d’après ma compréhension », a-t-elle expliqué.

Cela fait écho aux commentaires de la star. En 2018, Adams a posé une question similaire et a commenté qu’elle pensait que WB était en train de “réorganiser” le coin Superman du DCEU. Le fait que sa position n’a pas changé depuis lors montre simplement comment la franchise de Kryptonian a été suspendue par le studio depuis que Justice League a fait dérailler leurs plans. Cela ressemble beaucoup à ce que Adams en sait autant que nous sur toute la situation.

Des rapports circulent depuis Ligue de justice que Cavill est fait en tant que Superman, mais l’acteur britannique lui-même maintient qu’il tient toujours le rôle et souhaite revenir pour un autre film solo en tant que héros. Vraisemblablement, tout dépend de WB pour décider s’ils veulent continuer avec ce qu’ils ont déjà établi ou recommencer. Jusque-là, il semble que Cavill, Adams et les fans devront continuer à espérer le meilleur.

Source: Empire Magazine (via Fandom)