Amy Adams dit que WB évolue dans une direction différente avec l’homme d’acier

Le DCEU a sept films qui devraient sortir d’ici la fin de 2022, mais la seule omission flagrante est une suite autonome pour le super-héros qui a lancé toute la franchise. Zack Snyder Homme d’acier agi à la fois comme un redémarrage de Superman et comme la rampe de lancement de toute la série de bandes dessinées interconnectées, mais depuis lors, Clark Kent d’Henry Cavill n’a été utilisé que comme joueur de soutien, avec un doute constant jeté sur l’avenir de l’acteur en tant que Big Blue Boy Scout.

Il y a eu plusieurs tentatives de monter un suivi de Man of Steel, mais il y a également eu autant de spéculations que le héros du titre devrait être redémarré à nouveau, avec un nouvel acteur dans le rôle. L’ensemble du DCEU a tranquillement essayé de se distancier de l’ère Snyder ces dernières années, mais avec les coéquipiers de Justice League Wonder Woman et Aquaman toujours aussi forts, il semble un peu étrange que Superman n’ait toujours pas eu de deuxième sortie.

Cavill n’a pas vraiment été en mesure de montrer ce qu’il peut faire en tant que demi-dieu kryptonien en plus de regarder la pièce, et l’effet boule de neige qui a vu Batman V Superman: L’aube de la justice et la Justice League arriver si peu de temps après l’histoire d’origine a également mis à l’écart Man of Steel. casting de soutien immensément talentueux, avec des personnages comme Amy Adams, Laurence Fishburne et Diane Lane réduits à des joueurs à part jusque et y compris Justice League.

Dans une récente interview, Adams a admis qu’elle serait plus que disposée à reprendre le rôle de Lois Lane dans un futur projet DCEU, mais ses commentaires donnent l’impression que ce n’est pas vraiment une priorité pour Warner Bros. pour le moment.

«Je pense que le studio évolue dans une direction différente, d’après ma compréhension.»

C’est une réponse courte et nette qui sonne certainement comme s’il n’y a pas Homme d’acier suite à l’horizon de sitôt. Henry Cavill a déjà des idées sur l’endroit où il aimerait emmener le personnage si le film finit par se produire, mais pour une raison ou une autre, il semble que le studio souhaite avancer avec des projets qui correspondent à la nouvelle direction créative du film. DCEU, et Superman ne semble pas en faire partie.