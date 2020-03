Amy et Jake essaient d’avoir un bébé

Le nouvel épisode de la saison 7 de Brooklyn Nine-Nine est intitulé de manière appropriée “Trying”, avec l’intrigue principale de l’épisode centrée sur les efforts de Jake et Amy pour avoir un bébé. L’épisode a une structure différente de celle des épisodes précédents et comprend un saut temporel de six mois. Bien que le spectacle soit toujours aussi drôle que jamais, l’histoire de Jake et Amy est beaucoup plus émotionnelle que les précédents scénarios.

[Spoiler Alert: This article contains spoilers for the most recent episode of Brooklyn Nine-Nine.]

Melissa Fumero et Andy Samberg dans «Brooklyn Nine-Nine» | Collection d’images FOX via .

L’épisode “Brooklyn Nine-Nine” s’ouvre avec la fête de divorce de Hitchcock

L’ouverture froide se concentre sur la relation entre Hitchcock et Scully. Hitchcock divorce à nouveau, alors Scully lui organise une fête de divorce. Toute l’équipe est présente, tandis que Hitchcock est misérable, se demandant pourquoi la relation a échoué. Cette misère ne dure pas longtemps, car il aperçoit une femme dans le bar et part avec elle.

Dans la scène suivante, Amy et Jake sont en désaccord sur la meilleure façon d’avoir un bébé. Amy veut tout planifier rigoureusement, tandis que Jake veut suivre le courant. Après l’échec de Jake, Amy propose un plan et un calendrier intenses pour optimiser ses chances de concevoir.

Pendant ce temps, Terry traite deux problèmes distincts dans l’enceinte. Holt veut se voir réaffecter un nouveau rythme parce qu’il s’ennuie, mais Terry refuse de lui accorder un traitement spécial. Il doit également faire face à Charles qui amène deux cobayes dans l’enceinte après que son fils Nikolaj finit par être allergique.

Charles et Rosa cachent les cochons d’Inde

Lorsque Terry suggère de donner les cobayes à un laboratoire, Charles refuse. Rosa aide Charles à cacher les cochons d’Inde dans un approvisionnement le plus proche que personne n’utilise jamais. Cependant, deux cobayes finissent par devenir 10, car les deux cobayes originaux continuent de se reproduire.

Au cours des six prochains mois, Holt commence à se connecter avec les gens qu’il rencontre chaque jour tout en suivant son rythme. Les cochons d’Inde continuent de se reproduire, et Charles et Rosa ont soudainement des centaines de cochons d’Inde sur les mains.

Hitchcock renoue avec la femme qu’il a rencontrée lors de sa dernière fête de divorce et annonce qu’ils attendent un bébé. Cela provoque la rupture d’Amy, car elle et Jake n’ont pas réussi à tomber enceinte. Au mariage de Hitchcock, Jake et Amy décident d’essayer de tomber enceinte de la «manière Hitchcock» en prenant la pire décision possible dans toutes les situations.

Hitchcock divorcera à nouveau dans «Brooklyn Nine-Nine»

Parce que Holt comprend maintenant le russe grâce au fait de suivre le même rythme chaque jour, il en déduit que la nouvelle épouse de Hitchcock, Anna, ment sur le fait qu’Hitchcock est le père de son enfant. En conséquence, Hitchcock divorce à nouveau.

Les centaines de cobayes s’échappent dans l’enceinte et Terry insiste pour que son ami du laboratoire de recherche les emmène. Il rassure également Charles et Rosa qu’ils ne feront qu’exécuter des labyrinthes et ne subiront aucun test chimique.

Lors de la fête de divorce d’Hitchcock, Amy dit à Jake qu’elle est malheureuse d’essayer de tomber enceinte parce qu’elle n’aime pas être incapable de contrôler le résultat. Jake la rassure qu’ils sont une famille quoi qu’il arrive, et ils peuvent toujours essayer la FIV ou l’adoption si concevoir naturellement ne fonctionne pas.

L’épisode Brooklyn Nine-Nine se termine avec Amy prenant un autre test de grossesse négatif. Sauf qu’au lieu d’être déçus, Jake et Amy se donnent un regard rassurant. Ils sont une famille et ils sont dans le même bateau.