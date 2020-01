Amy Roloff a dit à Instagram qu’elle avait du mal à dire «au revoir à 30 ans» dans les fermes Roloff

Certains fans de Little People, Big World regardent l’émission depuis des années et la dynamique de la famille Roloff a radicalement changé. Matt et Amy Roloff ont commencé la série ensemble en tant que couple marié, et ils ont passé de nombreuses saisons à travailler sur Roloff Farms et à élever leurs enfants ensemble. Maintenant, nous savons que Matt et Amy ont divorcé depuis – et Amy a fait des déclarations cinglantes contre Matt dans ses mémoires, A Little Me.

En 2019, Amy a également pris une énorme décision. Elle a décidé de quitter Roloff Farms et de trouver un nouvel endroit. Le mouvement n’a cependant pas été facile. Et maintenant, elle rapporte en direct de la ferme et explique à quel point il est difficile de dire au revoir à tant d’années là-bas.

Amy Roloff a du mal à s’adapter à sa nouvelle maison

Voir ce post sur Instagram

Brunch du dimanche dans la nouvelle maison. Woohoo! Ça a été une aventure jusqu’à présent, certainement un autre GRAND changement dans ma vie, après 30 ans de vie sur plus de 33 acres, et je ne sais vraiment pas comment me sentir. Tout cela pourrait me frapper plus tard, mais ce que je sais, ce changement était nécessaire. Il faudra du temps pour s’habituer à vivre dans un quartier, à être dans une nouvelle maison et à en faire une maison ♥ ️ ♥ ️. Je suis prêt et j’aime ma nouvelle maison. En attendant, j’ai la chance, après 30 ans de vie à la ferme, que j’arrive à me mettre du temps, jusqu’à fin janvier, pour purger et déplacer complètement mes affaires et garder ce que je veux et / ou dont j’ai vraiment besoin ferme et prendre la nouvelle maison. Ouf! La purge est la partie difficile et une bonne chose en même temps. Chris m’a également aidé à réaliser des projets dans la nouvelle maison. N’aurait pas pu le faire sans lui. Reconnaissant. ♥ ️ Oh ouais plus de Tous les détails sur mon déménagement seront une nouvelle saison de @tlc #littlepeoplebigworld lorsque de nouveaux épisodes de la saison seront diffusés au printemps. De quels changements avez-vous besoin ou ressentez-vous le besoin de faire en 2020? Quelles choses vous espérez ne pas changer? #amyroloffssecondact #storyofamyrandchrism #amyroloffsnewhouse #bigchange #bigmove #newadventure #lovebeingagrandma #lovemyfamily #lovemykids #community

Un post partagé par Amy Roloff (@amyjroloff) le 6 janvier 2020 à 14h37 PST

Le déménagement a été un ajustement majeur pour Amy. Elle n’a jamais rêvé qu’elle devrait un jour s’éloigner de Roloff Farms – et bien qu’elle en tire le meilleur parti, elle n’a pas peur de partager ses hauts et ses bas avec ses abonnés Instagram.

Sa nouvelle maison est très différente de la ferme. Maintenant, elle vit dans une maison dans un quartier à seulement 15 minutes de la ferme, mais elle ne possède certainement pas la même superficie de terre qu’elle en avait l’habitude. Le fiancé d’Amy, Chris Marek, l’a aidée à trouver cet endroit, car il est agent immobilier. Mais au final, il semble qu’elle fasse la majorité des déplacements toute seule.

“Cela a été une aventure jusqu’à présent, certainement un autre GRAND changement dans ma vie, après 30 ans de vie sur plus de 33 hectares, et je ne sais vraiment pas comment ressentir tout cela”, a déclaré Amy en légende d’un post Instagram montrant son brunch le 6 janvier. «Cela pourrait me frapper plus tard, mais ce que je sais, ce changement était nécessaire. Il faudra du temps pour s’habituer à vivre dans un quartier, à être dans une nouvelle maison et à en faire une maison. Mais je suis prêt et j’aime ma nouvelle maison. “

Elle a noté sur Instagram qu’il était difficile de ne pas «s’attarder sur le passé»

Amy Roloff et Matt Roloff apparaissent dans l’émission «Today» de NBC News | Peter Kramer / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Grâce aux mémoires d’Amy, A Little Me, nous savons qu’elle a beaucoup de blessures suite à son divorce avec Matt. Amy a affirmé que Matt la trompait avec un directeur de ferme (qui est supposé être sa petite amie actuelle, Caryn Chandler). Et elle a également posté sur Instagram combien il peut être difficile d’arrêter de s’attarder sur le passé.

«Il peut être très difficile de ne pas s’attarder sur le passé et de regretter que des choses que vous souhaitez se soient déroulées différemment», a-t-elle écrit en légende de son article le 19 janvier. son coin.

“Je suis heureux que vous le réalisiez!”, A commenté un abonné. «Le maintien de l’amertume ne fait que vous blesser. Il semblait que tu étais toujours très court et frustré face à Matt la saison dernière… Je savais que la guérison devait encore se produire là-bas. »

Amy a dit qu’il était difficile de dire au revoir tout en débarrassant ses affaires de Roloff Farms

L’histoire d’Amy Roloff sur les fermes Roloff | Amy Roloff via Instagram Story

Quand Amy partage ses pensées et ses sentiments sur le fait de déménager avec ses abonnés Instagram, elle est généralement à sa nouvelle place. Mais le 23 janvier, elle a pris son histoire Instagram alors qu’elle était sur la propriété de Roloff Farms en train de nettoyer certains de ses biens.

“Je suis de retour à l’ancienne ferme”, a déclaré Amy sur son histoire Instagram alors qu’elle était à l’extérieur de la ferme dans un manteau. “Essayer de comprendre, sur 30 ans, que dois-je garder et ne pas garder, me débarrasser, donner, vendre … Je ne sais pas quoi. C’est dur. Même si je suis dans une nouvelle maison et que de grandes choses se produisent, vous savez, c’est difficile. ”

Amy a ensuite placé son appareil photo dans un garage rempli de ses effets personnels afin que ses abonnés puissent voir à quel point elle a encore à trier. Mais elle garde une attitude positive au fil de sa vie.

“C’est difficile à faire, je ne sais pas. Je suppose que je dis au revoir à 30 ans au même endroit. Mais, une nouvelle vie, un nouveau voyage, et tout ira bien. C’est une bonne chose.”

Nous savons que déménager est tout un processus, mais nous sommes ravis de voir la nouvelle maison d’Amy lorsqu’elle aura tous terminé!

Découvrez la feuille de triche de Showbiz sur Facebook!