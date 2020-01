Amy Roloff a noté qu’il pourrait y avoir des tensions entre elle et Chris Marek alors qu’ils vivent tous les deux dans sa nouvelle maison

Amy Roloff commence 2020 avec une attitude stellaire et de nouvelles opportunités passionnantes, mais cela n’a pas été facile pour la star de Little People, Big World. Amy et Matt Roloff étaient mariés et ils ont partagé la vedette avec leurs quatre enfants dans l’émission. De nos jours, la plupart de leurs enfants ont fait un pas hors du feu des projecteurs de la télé-réalité. Et tous les yeux sont rivés sur Amy depuis qu’elle a annoncé qu’elle quittait définitivement Roloff Farms.

Maintenant, elle s’installe dans sa nouvelle maison. Et elle a également hâte d’avenir avec son fiancé, Chris Marek. À la fin de 2019, elle a parlé avec franchise à ses abonnés Facebook de ce qu’elle attend de son avenir avec Marek – et il semble qu’elle soit un peu inquiète de certains des ajustements qu’ils devront faire. Voici ce qu’Amy a mentionné.

Amy Roloff se prépare pour un mariage avec son fiancé Chris Marek

Matt et Amy ont tous deux poursuivi des relations à long terme après leur mariage. Et il semble qu’Amy soit prête à refaire le nœud. Elle travaille avec Marek depuis trois ans et, fin septembre 2019, il a proposé.

“Devine quoi! Je voulais partager avec vous, je suis fiancée! », A annoncé Amy sur Instagram avec une jolie photo de sa bague de fiançailles. «J’ai été tellement surpris quand Chris m’a demandé de l’épouser. J’ai dit oui. Je ne pourrais pas être plus heureux et je me réjouis donc de cette nouvelle partie de notre voyage ensemble. Je suis béni. Je t’aime Chris. “

Marek et Amy semblent bien s’entendre, et les fans de LPBW se préparent à l’idée qu’il soit dans sa vie en permanence. Mais lors d’une vidéo Facebook Live publiée fin décembre 2019, Amy a fait savoir à ses abonnés que cela pourrait prendre du temps jusqu’à ce que le mariage se produise.

“2021 est la date que nous allons faire”, a déclaré Amy.

Elle a choisi de ne pas acheter sa nouvelle maison avec lui

Beaucoup de jeunes mariés envisagent d’acheter une maison ensemble, mais Amy fait les choses différemment pour son deuxième mariage. Après avoir vécu à la ferme pendant plusieurs décennies, il lui a fallu beaucoup de recherches avant de choisir le nouvel endroit parfait pour s’installer. Finalement, elle a choisi une maison dans un quartier à seulement 15 minutes de Roloff Farms. Et bien que Marek soit son agent immobilier qui a aidé dans le processus, il n’était pas du tout impliqué dans l’achat de la maison.

En juillet 2019, Amy est revenue sur Facebook Live pour parler de déménagement. À ce stade, elle savait qu’elle quittait Roloff Farms, mais elle ne savait pas exactement où elle finirait. Une chose était sûre, cependant – et c’était qu’elle serait la seule propriétaire de sa maison.

«Oui, ce sera ma maison. Il utilise mes ressources. Et si, vous savez, quoi qu’il arrive à Chris et que nous nous marions ou quoi que ce soit, alors, vous savez, lui et moi allons régler ces choses à l’époque », a-t-elle dit à ses abonnés.

Amy a expliqué certaines des difficultés à venir pour elle et Marek

Amy Roloff visite Hollywood Today en direct au W ​​Hollywood | David Livingston / .

Maintenant qu’Amy s’installe dans son nouvel endroit, elle a partagé plus de détails avec ses followers sur les réseaux sociaux lors d’une vidéo Facebook Live avec son amie Lisa. Non seulement a-t-elle parlé de son prochain mariage en 2021, mais elle a également mentionné certains des défis qu’elle prévoit affronter avec Marek maintenant qu’ils se sont attelés et qu’elle est au large de Roloff Farms.

Sur la vidéo Facebook, Lisa a interrogé Amy sur la configuration de la maison. «Et Chris? Comment cela va-t-il fonctionner avec vous deux? A-t-il déjà dit en quelque sorte: «ça va être ma région»? A-t-il, comme, une petite grotte d’homme installée? »Demanda Lisa.

«Je pense que la chose la plus importante pour moi de travailler dessus, et, vous savez, peut-être aussi pour lui, c’est que, vous savez, il est célibataire depuis un certain temps, et moi aussi… mais en allant dans cette nouvelle maison, j’ai une tendance à dire: «c’est ce que je fais» ou «je veux le faire»… je dois réintégrer le «nous», a suggéré Amy. “C’est la nôtre, c’est ce que nous faisons … incorporer le” nous “dans tout cela. J’essaie de l’aider à dire: «Ok, je ne voulais pas dire ça, laissez-nous simplement nous détendre.»

Malgré tous les conflits qui pourraient survenir, Amy a également noté qu’il serait «amusant» d’en savoir plus sur Marek alors qu’elle se lance dans ce nouveau voyage à la maison. Il n’est peut-être pas propriétaire de la propriété, mais il semble qu’il y vivra certainement. Nous sommes ravis du voyage d’Amy et à entendre en 2020!

