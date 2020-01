Amy Roloff a-t-elle dit que son fils controversé, Jacob Roloff et sa femme vivaient dans sa nouvelle maison?

Nous regardons Little People, Big World depuis plus d’une décennie, et la Roloff ne cesse de nous surprendre. Alors que Matt et Amy Roloff ont commencé la série en tant que couple marié, ils sont maintenant divorcés. Et Amy s’installe dans sa nouvelle maison tout en planifiant son mariage avec son partenaire de trois ans, Chris Marek.

Quant aux enfants de Matt et Amy, seuls Zach et sa femme, Tori, sont régulièrement présentés dans la série. Et Jacob Roloff, le plus jeune de ses quatre frères et sœurs, a été le premier à partir. Cependant, il n’est pas complètement hors de vue, car Matt et Amy le présentent sur leur Instagram et parlent de ce qu’il fait. Et fin 2019, Amy a mentionné sur Facebook Live que Jacob et sa femme vivaient peut-être avec elle dans sa nouvelle maison.

Jacob Roloff a déclaré qu’il ne reviendrait jamais à la télé-réalité après «Little People, Big World»

Alors que Jeremy et Molly Roloff ne figurent pas régulièrement sur LPBW, c’est Jacob qui a fait le plus d’éclat quand il a décidé de partir. En 2016, le plus jeune des enfants de Matt et Amy a écrit une publication sur Instagram concernant sa décision de quitter la série.

«Je reçois des commentaires ici tout le temps sur la façon dont les gens« me manquent dans la série »ou me disent que je devrais« faire encore quelques épisodes »avec la famille; Je poste ceci pour dire que cela n’arrivera jamais », a-t-il légendé sur son post Instagram. “Donc, je suis avec ma famille et je les aime, je suis juste ici pour dire que vous ne verrez plus jamais ça de moi à la télévision.”

Jacob a également écrit sur son expérience de télé-réalité dans son livre, Verbing. Il a mentionné que pendant le tournage de l’émission, il se sentait «en colère», ce qui a conduit à «des problèmes de communication avec la famille, en particulier avec mes parents, qui ont abouti à leur décision d’expérimenter en me faisant voir un thérapeute».

Amy Roloff a peut-être brièvement mentionné la situation de vie de Jacob

Bien que Jacob ait quitté la série, il semble qu’il ait toujours de bonnes relations avec Amy. Amy publie fréquemment des photos de lui et de sa femme, Isabel, sur son compte Instagram. Et elle a même noté dans le passé que l’une des raisons pour lesquelles elle avait attendu si longtemps pour quitter Roloff Farms était pour qu’elle puisse s’assurer que Jacob pourrait avoir son mariage avec Isabel à la ferme s’il le souhaitait.

Amy a posté la preuve que Jacob et sa femme lui ont même rendu visite dans sa nouvelle maison. «C’était la soirée soupe avec Jacob et Isabel dans ma nouvelle maison! Cette maman a passé un bon moment à traîner, à parler et à partager avec eux », a expliqué Amy en légende de son fils et de sa belle-fille. “Aimez-les tellement et faites partie de leur vie et voyez où la vie les mènera.”

Amy a divulgué encore plus d’informations sur Jacob et Isabel. Sur une vidéo Facebook Live qu’elle a enregistrée avec son amie Lisa, fin décembre 2019, elle a évoqué la situation de vie de Jacob.

Lisa a d’abord demandé à Amy comment sa nouvelle maison allait fonctionner avec son fiancé, Chris Marek. «Je pense que la chose la plus importante pour moi… est qu’il est célibataire depuis un certain temps, et moi aussi, mais j’ai fait vivre Jacob et Izzy ici et tout ça, et je suis toujours dans ma maison J’ai vécu [in] pendant 30 ans », a déclaré Amy. «En allant dans cette nouvelle maison, j’ai toujours tendance à dire:« Eh bien, c’est ce que je fais. »»

Amy voulait-elle dire que Jacob et sa femme vivent dans sa nouvelle maison?

Matt et Amy Roloff assistent à la présentation Discovery Upfront NY – Talent Images au Frederick P. Rose Hall | Thos Robinson / . pour la découverte

Il est difficile de discerner exactement ce qu’Amy voulait dire par «Jacob et Izzy vivent ici». Bien qu’elle ait pu signifier l’Oregon en général, elle peut également signifier la propriété de Roloff Farms. Ou, il est très possible qu’Amy ait voulu dire que Jacob et Isabel restaient dans sa nouvelle maison puisque c’était le sujet en question. Nous ne savons pas exactement pourquoi Jacob et sa femme devraient rester au nouvel endroit d’Amy, mais compte tenu des preuves fournies par Instagram par Amy, il semble que son fils et sa belle-fille semblent assez à l’aise dans la nouvelle maison.

Nous savons que Jacob et Isabel sont des aventuriers, alors peut-être qu’ils cherchent juste un lieu d’atterrissage temporaire. Il y a aussi la chance qu’Amy voulait juste dire que ces deux-là sont dans la région. Peut-être que nous découvrirons ce qui se passe avec les jeunes mariés assez tôt – bien qu’aucun d’eux ne partage trop sur les réseaux sociaux, nous devrons donc compter sur Amy pour plus d’informations.

Découvrez la feuille de triche de Showbiz sur Facebook!