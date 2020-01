Amy Ryan découvre un anneau / film sur le trafic sexuel

Le 2020 Sundance Film Festival démarre la semaine prochaine, et bien qu’il y ait beaucoup de nouveaux films indépendants que vous devrez attendre plusieurs mois pour voir dans les salles, certains d’entre eux seront disponibles pour vous de regarder plus tôt que vous ne le pensez. L’un d’eux sera Filles perdues, un nouveau thriller inspiré de la véritable histoire à succès du même nom de Robert Kolker qui trouve une mère (nominée aux Oscars Amy Ryan) à la recherche de sa fille disparue, seulement pour découvrir un réseau de trafic sexuel qui a emmené beaucoup plus de filles, et n’a apparemment aucune conséquence pour le service de police qui est censé être sur l’affaire. Regardez la première bande-annonce de Lost Girls ci-dessous pour en savoir plus.

Bande-annonce de Lost Girls

Lost Girls marque le premier long métrage narratif d’un cinéaste documentaire nominé aux Oscars Liz Garbus, qui a précédemment dirigé le Sundance, a sélectionné What Happened, Miss Simone?, ainsi que Bobby Fischer Against the World et The Fourth Estate.

Le monde du trafic sexuel est minable et terrifiant, donc on ne peut qu’imaginer ce que cela doit être d’apprendre que votre fille a peut-être été saisie. C’est ce qui est arrivé à Shannan Gilbert, mais la police s’en moquait autant car il semblait qu’elle était une prostituée victime des risques de sa carrière. Mais dans une économie difficile et une ville touchée par des moments difficiles, ce n’est pas aussi simple que cela, et la mère de Shannan, Mari, découvre le parti pris de la police qui a permis à beaucoup plus de femmes de se retrouver dans une horrible fin.

Cela ressemble à une véritable histoire de crime troublante qui mérite d’être entendue par tout le monde. J’espère que cela peut aider à briser la stigmatisation qui entoure les travailleuses du sexe et ouvrira les yeux à ceux qui ne semblent pas comprendre que ces femmes ne méritent pas d’être honteuses et qu’elles n’ont pas simplement compris ce qui leur arrivait. Ce sont des gens et les forces de l’ordre doivent les traiter comme tels.

Le reste de la distribution comprend Thomasin McKenzie, Lola Kirke, Oona Laurence, Dean Winters, Gabriel Byrne, et Miriam Shor.

Lorsque Shannan Gilbert, 24 ans, disparaît mystérieusement une nuit, sa mère Mari (candidate aux Oscars Amy Ryan) se lance dans un sombre voyage qui se retrouve face à face avec de dures vérités sur sa fille, elle-même et les préjugés de la police. Déterminée à retrouver sa fille à tout prix, Mari Gilbert revient sur les dernières étapes connues de Shannan, conduisant sa propre enquête dans une communauté fermée insulaire près des rives extérieures désolées de Long Island. Ses découvertes obligent les forces de l’ordre et les médias à découvrir plus d’une douzaine de meurtres non résolus de travailleuses du sexe, les jeunes vies que Mari ne laissera pas le monde oublier.

Lost Girls joue à Sundance ce mois-ci et frappe Netflix sur 13 mars 2020.

