Amy Schumer vit avec son ex-petit ami et son mari dans la même maison

L’actrice de comédie populaire Amy Schumer a formé une famille qui semble hors de la réalité, car elle vit avec son mari Chris Fischer, son fils de huit mois et aussi son ex-petit ami Kyle Dunnigan.

Les 4 vivent ensemble dans la même maison à New York, car l’actrice et son ex-partenaire travaillent ensemble dans un programme pour Hulu et ils sont tous très à l’aise de vivre ensemble, même si c’est difficile à croire.

Cette situation a été proposée par Amy elle-même, qui pensait qu’il serait assez difficile d’être dans une nouvelle ville, plus qu’à New York, et seulement pour les quelques mois qui allaient durer ce projet de télévision, le révélant dans sa présentation à la radio ” The Howard Stern Show. “

«Je vis avec eux depuis un mois ou un mois et demi, et elle a été charmante. De plus, toute la nourriture est très bonne et gratuite », a avoué Kyle, qui profite des avantages de vivre avec un grand chef comme son ex.

Eh bien, la romance qu’elle et son ex avaient eue il y a longtemps et ce n’était pas pour longtemps, donc aucun d’eux ne se sent mal à l’aise de vivre avec le mari d’Amy. Bien que cela influence également grandement le fait que Kylie ait sa propre salle de bain et sa propre chambre à l’intérieur de sa maison, ce qui évite les frictions inutiles qui pourraient causer des problèmes.

Le gros problème est que Kyle se sent tellement à l’aise que même le couple aura du mal à vivre sans lui: “Je suis censé partir dans trois semaines, mais je ne pense pas que je vais le faire”, a-t-il déclaré.

