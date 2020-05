– Ana Bárbara relève le défi de son fils Chema

.-

30 AVR (MEX) Fiera Lasa / Mezcalent.com – Comme beaucoup de célébrités, Ana Barbara Elle possède déjà un compte Tik Tok et a mis en ligne un nombre infini de vidéos dans lesquelles elle apparaît accompagnée de ses enfants, mais la plus récente a fait rire plus d’un de ses followers, car apparemment la petite Joseph Marie Il n’avait jamais imaginé que la blague qu’il avait faite à sa mère se retournerait dans l’autre sens.

Le chanteur a montré comment l’enfant qui a engendré José María Fernández “El Pirru” l’a mise au défi de trouver une photo de lui à un moment donné et s’il le faisait, il la dorloterait avec un massage des pieds. Bien que l’artiste ait eu un peu de mal au début, elle a finalement trouvé l’image et a pu profiter de sa récompense.

“Ma, je vous donne 20 secondes pour trouver une photo de moi comme un bébé”, dit “Chema” à Ana Bárbara, à laquelle elle demande “Et si je la trouve?” et l’enfant répond “Je me masse les pieds”. Quelques secondes plus tard, on voit le garçon frotter les membres de sa mère et elle dit “Plus fort et voyons quand vous pouvez penser à un autre de ces défis”, auquel le garçon se plaint en disant qu’il aurait mentionné une date impossible comme 30 Février pour que son défi ne soit pas relevé.

Apparemment, José María est le plus drôle des enfants de l’interprète de «Bandido», car il y a quelques semaines il a mis en ligne une vidéo dans laquelle il disait qu’il s’amusait avec le chanteur dans la quarantaine et qu’il aimait beaucoup tout Ils l’ont fait ensemble, mais en même temps, il a brandi des pancartes en papier avec des messages disant le contraire et a désespérément demandé de l’aide pour sortir de sa maison.

