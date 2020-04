Ana de la Reguera, sans pudeur et avec beaucoup d’humour

Mexico.- Ana est le nom de la série qui met en vedette et produit l’actrice Ana De La Reguera, dans laquelle elle se moque d’elle-même.

La femme Veracruz recrée avec humour comment elle affronte les préjugés d’une société qui dicte les comportements d’une femme de près de 40 ans.

L’humour est un genre dans lequel nous n’avions pas vu Ana, une actrice qui s’est développée principalement dans le théâtre, et nous nous souvenons d’elle dans des séries telles que la Cappadoce et Narcos.

Ana avoue qu’elle a toujours voulu faire un bon projet qui avait de l’humour et en même temps un scénario solide puisqu’elle se considère “super grivoise et débile”, et avec “un humour très acide”.

Ana est une histoire semi-autobiographique qu’elle a créée elle-même après une déception professionnelle lorsqu’elle n’a pas été sélectionnée pour un personnage pour lequel elle avait travaillé dur:

“Tout à coup, j’ai dit:” vous savez quoi? Je ne vais pas me retrouver à vouloir quelque chose que j’aime tant et que je dois dépendre des autres pour pouvoir jouer un rôle comme ça. »

La série sera présentée ce lundi 20 avril sur la chaîne payante Comedy Central et plus tard sur les plateformes numériques.

Il suivra les différents événements malheureux que son protagoniste va vivre avant d’avoir 40 ans face à sa mère stricte inquiète des apparences.

Cela soulève également la lutte qu’Ana entreprend chaque jour dans son environnement de travail où la présence de nouveaux «influenceurs» est de plus en plus visible.

Bien sûr, la recherche de l’amour et la façon dont l’une de ces occasions le retrouve de façon inattendue chez la fille d’un de ses prétendants.

Ana a les performances de Paulina Dávila, Eduardo España et Tina Romero. Les autres versions en attente de Veracruz sont la suite de The Purge et du film d’horreur Army of the Death sur Netflix, jusqu’à présent sans date de sortie en raison de la pandémie.

