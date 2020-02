Ana María Aldón, épouse d’Ortega Cano, dix-septième candidate confirmée

Jeudi 20 février ‘Survivors 2020’ débarque sur le réseau de Telecinco et avec lui tous les candidats qui vivront les rudes épreuves et les intempéries de l’île du Honduras qui deviendront pour quelques mois chez eux. Nous connaissons déjà une longue liste de noms qui devront sauter de l’hélicoptère, mais il en reste encore quelques-uns.

Ana María Aldón, dix-septième candidate à «Survivors 2020»

Ana María Aldón devient la dix-septième candidate confirmée de «Survivors 2020», comme ils l’ont annoncé lors de la diffusion de “Saturday deluxe”. L’épouse de José Ortega Cano arrive pour terminer le casting d’une des grandes sagas familiales d’Espagne. Précisément à cause de ces liens, Il est lié à Rocío Flores, l’un des premiers à être confirmé.

Ortega Cano était l’époux de Rocío Jurado, la mère de Rocío Carrasco et la grand-mère de Rocío Flores. Donc, la créatrice de mode trouvera à Flores une personne proche d’elle. Il convient de noter qu’elle entretient de bonnes relations avec Gloria Camila, avec laquelle elle a été vue de très près lors de visites à Ortega Cano à la prison où ils ont tous deux tenu compagnie. De plus, pendant tout ce temps, Aldón est resté loin des décors, donc ‘Survivors’ sera présenté par la grande porte.

Mère du premier fils biologique d’Ortega Cano

Gloria Camila et José Fernando sont tous deux des enfants adoptés de José Ortega Cano et Rocío Jurado. Cependant, En 2013, la survivante a donné naissance à José María, l’ancien fils biologique de l’ex-guerrier. Ana María Aldón étudie en design et mode à l’IADE, qui a commencé avec Gloria Camila, qui peut lui donner des conseils sur la vie au Honduras, car elle était candidate en 2017.

