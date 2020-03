Ana María Aldón et Álex Reyes, des tiers expulsés, selon les utilisateurs de FormulaTV

La plage de Desvalida reçoit de plus en plus de visiteurs. Et c’est que les nominations et les expulsions dans ‘Survivors 2020’ ne s’arrêtent pas. Ce fut d’abord Vicky Larraz et Yiya, puis Antonio Pavón et maintenant il semble qu’Ana María Aldón et Alejando Reyes seront les prochaines à monter sur leurs arènes, car, selon les utilisateurs de FormulaTV, ils seront expulsés du Gala 4. Bien sûr, il faudra voir qui reviendra définitivement en Espagne.

Résultat du sondage FormulaTV

Selon nos utilisateurs, Ana María Aldón sera la première à quitter la réalité, qui est celui qui a recueilli le moins de soutiens, avec 18,3% des voix. Alejandro Reyes serait donc un peu au-dessus, mais ses 29,6% pas assez pour dépasser 52,1% des voix que Fani a accumulées, qui gagne par un glissement de terrain dans notre enquête.

Dans le cas où les résultats seraient atteints, «Survivors 2020» perdrait l’un des grands protagonistes de l’édition, Ana María Aldón, car, pour le meilleur ou pour le pire, elle a toujours eu son moment vidéo dans les programmes. La plupart d’entre eux en raison de sa relation avec Rocío Flores, la petite-fille politique de son mari, José Ortega Cano. Beaucoup lui ont reproché de ne pas lui avoir montré le visage, mais les survivants ont toujours considéré que Flores était capable de se défendre. Pendant ce temps, Alejandro Reyes n’a pas encore décollé sur l’île, donc une saison à Playa Desvalida peut vous aider.

Une semaine compliquée

Ce n’est pas la meilleure semaine pour les survivants. La distance de leurs proches les fait de plus en plus leur manquer, comme c’est le cas d’Elena, qui ses deux enfants lui manquent. Cependant, cette moriña l’a amené à parler un peu plus que nécessaire et à sombrer devant les caméras en donnant des détails sur la mauvaise relation qui existe entre les deux. Qui ne fait rien de bien non plus est Barranco, qui a plus de 45 piqûres d’insectes d’une part.

.