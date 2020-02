Ana María Aldón pourrait quitter «Survivors 2020» pour un procès en instance

Ana María Aldón a surpris lors de la dernière signature de «Survivors 2020» et, pour le moment, n’a laissé personne indifférent à son attitude positive. La femme d’Ortega Cano il a été libéré plus que jamais sur l’île et son côté plus enfantin et vivant est connu. “C’est comme sortir la fille que j’ai à l’intérieur. La vie que j’ai est pleine d’obligations: ma mère, le garçon, beaucoup de soucis …”, a-t-il avoué sur l’île.

Ana María Aldón, dans «Survivors»

Malgré la volonté de la candidate de prolonger au maximum son séjour au Honduras, il est probable qu’elle devra abandonner la réalité de la survie pour des raisons personnelles. La femme du torero pourrait comparaître devant la justice fin mars, tel que rapporté par La Razón. La raison de l’assignation est que le créateur de sa robe de mariée, Emilio Salinas, l’a dénoncé pour rompre le contrat d’échange publicitaire a accepté un rapport que le torero et le survivant ont fait au sujet de leur mariage. Le demandeur réclame la femme du torero 9 600 euros, puisque l’accord comprenait la conception, la contribution des matériaux, la préparation, les tests et les ajustements des deux combinaisons en échange d’une mention exclusive.

La créatrice a expliqué qu’Ana María Aldón lui avait parlé en 2018 pour concevoir deux robes de mariée. La participante de «Survivors 2020» n’a eu qu’à citer Emilio Salinas dans le rapport de son mariage avec Ortega Cano pour faire de la publicité. La femme du torero a non seulement ignoré cela, mais aussi elle est apparue comme l’auteur des modèles.

Voulez-vous être présent?

Salinas a essayé de modifier la publication, mais cela ne s’est jamais produit. Par conséquent, le designer a décidé d’intenter une action en justice contre Aldón, qui aura finalement lieu fin mars. Même si L’avocat de Salinas n’a pas demandé la présence de la survivante au tribunal, elle voudra peut-être se rendre au rendez-vous Pour donner votre propre témoignage. Si tel est le cas, le concurrent pourrait quitter le concours, bien que dans des cas similaires, cet abandon soit survenu temporairement, avec le retour ultérieur du personnage sur l’île.

.