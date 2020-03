Ana Mena signe le contrat pour être candidate à la neuvième édition après trois apparitions

De nombreuses performances de «Ton visage me sonne» montent en qualité grâce aux personnes qui accompagnent les candidats. Dans le cas de María Isabel, face au bouton poussoir et a reçu les nouvelles pour imiter Natti Natasha et Thalía lors du neuvième gala de la huitième édition. Au moment où elle a réalisé, la participante était claire qu’Ana Mena était la meilleure compagne qu’elle pouvait avoir.

Ana Mena et María Isabel dans ‘Ton visage me sonne’

Avant d’arriver à l’équateur du programme, Le présentateur a cédé la place à María Isabel et a reçu Ana Mena, qui a accepté le défi. Ce dernier a avoué avoir collaboré avec Thalía sur la chanson “Ahí”, qui appartient au dernier album du Mexicain et qu’il aime son style de musique. Après s’être assurés qu’ils voulaient passer un bon moment, ils ont grimpé le clone et commencé leur spectacle.

Quand ils ont fini leur numéro, Chenoa a été le premier à parler et a déclaré qu’ils l’avaient rendu spectaculaire et que chacun s’est parfaitement adapté à son rôle. Carlos Latre, d’autre part, a évoqué la mauvaise relation évidente entre Thalia et Paulina Rubio, imitée dans ce cas par Mario Vaquerizo, et a fait que les deux imitations se confondent.

Un diplôme comme contrat

Mais celui qui a joué le rôle principal ici est Àngel Llàcer, qui s’est levé en disant: “Je veux formaliser une relation“Là, elle a rappelé qu’il y avait déjà trois fois qu’elle était venue au programme et avait obtenu un diplôme sous la forme d’un contrat à signer confirmant qu’elle deviendrait une participante à la prochaine édition. Et cela a été fait. Est-ce que la promesse et nous allons profiter de l’actrice l’année prochaine?

.