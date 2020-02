Ana Morgade attaque «The Comedy Club» pour avoir renoncé à elle en tant que présentatrice

En 2017, la 12e saison de ‘The Comedy Club’ s’est terminée et, depuis lors, laSexta n’a pas commenté; ni finaliser le format ni renouveler pour une nouvelle édition. Ce programme de monologues a commencé en 1999 avec Javier Veiga devant, le témoin est passé à Emilio Aragón, El Gran Wyoming, Eva Hache, Alexandra Jiménez et Ana Morgade, qui détient le titre de présentatrice.

Ana Morgade, présentant «The comedy club»

Cependant, ce dernier a surpris tous ses adeptes des réseaux sociaux avec ce commentaire: “Félicitations à ‘The comedy club’ pour la nouvelle saison et d’avoir eu l’élégance de ne pas me dire que je ne la présentais plus. Pour plaisanter, l’un des meilleurs. Merci beaucoup! “, Ana Morgade elle-même tweete. Les commentaires à ce sujet ne tardent pas à venir et il y a beaucoup de followers qui ont montré leur soutien à l’humoriste, dont Eva Hache:” Peut-être que ça vient avec le mail du tsar. Pas de nouvelles ici. “

Cependant, tout semble être un malentendu. Alors que Morgade confirme qu’une nouvelle saison de «The Comedy Club» est en préparation, FormulaTV a appris que Atresmedia, qui est le groupe qui détient les droits sur le format, n’a actuellement pas d’autre livraison du programme des monologues.

“S’ils m’appellent bien et sinon, aussi”

Fin 2019, FormulaTV a interviewé Ana Morgade pour parler de ses projets à la télévision et discuté de son passage dans ce programme et de la possibilité de son retour: “Il est cryogénisé, il est le Han Solo de l’humour” et “Je souhaite de toutes mes forces qu’une nouvelle édition puisse être réalisée”. De plus, au cas où il reviendrait, il devait continuer à diriger: “ils ont encore beaucoup de vie. Mais allez, j’insiste:” Comedy Club “, parle-moi.”

Sans savoir quelles informations sont parvenues à Morgade, étant donné qu’Atresmedia ne prépare rien au retour de ce format, ce qui est clair, c’est que le présentateur n’aimerait pas avoir un autre maître de cérémonie sans en être informé au préalable. Malgré tout, dans l’interview de FormulaTV, il a avoué: “Je ne suis pas lourd. S’ils m’appellent bien et s’ils ne m’appellent pas aussi. Je ne me fâche pas ou quoi que ce soit“.

