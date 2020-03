Ana Pastor avec Newtral prépare une série documentaire sur la Maison royale espagnole

Coïncidant avec l’un des moments les plus compliqués pour la Maison royale espagnole après la décision du roi Felipe VI de renoncer à l’héritage de Don Carlos I cela lui correspond lorsqu’il a été révélé qu’il était bénéficiaire de la fondation par laquelle Juan Carlos de Borbón a reçu 100 millions d’euros d’Arabie saoudite, et après avoir également retiré à son père la mission qu’il a reçue en tant que roi émérite, Newtral et Exile Content ont annoncé la production de «A Royal Family», une nouvelle série documentaire axée sur la narration de l’histoire de la monarchie espagnole.

Felipe VI et Letizia Ortiz

Ce nouveau projet devient la première production internationale sur et dans la Maison royale espagnole L’histoire récente de la couronne sera racontée, en se concentrant sur la succession et le règne de Juan Carlos I. Il est le protagoniste du premier chapitre de cette série documentaire non-fiction qui a été construite à partir d’images et de documents inédits, des archives historiques et de la témoignage de dizaines de journalistes, écrivains, historiens, collaborateurs et visages proches de la monarchie espagnole. D’innombrables voix différentes avec lesquelles la productrice d’Ana Pastor tentera de faire un portrait fidèle de la vie de nos monarques.

“C’est la première fois qu’une production internationale dépeint l’une des familles les plus connues au monde dont l’histoire n’a pas encore été racontée de cette façon.: les scandales, les relations entre les différents membres de la monarchie espagnole, le rôle qu’ils ont joué au sein du conseil politique en Espagne et à l’étranger au cours des dernières décennies “, explique Ana Pastor, dans un communiqué publié par Newtral. Le présentateur de” L’objectif ‘de laSexta souligne qu’en plus “la série est encore plus pertinente et d’actualité après la décision du roi Felipe VI de renoncer à son héritage et retirer l’allocation économique de son père Juan Carlos I. “Pour sa part, Daniel Eilemberg, président de Exile content, est clair qu ‘” il y a en ce moment un grand intérêt et appétit pour les séries documentaires de grande qualité, ainsi que dans l’histoire récente de la Couronne espagnole “.

Deuxième collaboration

Ce Ce sera la deuxième fois que Newtral and Exile Content, un studio de cinéma et de télévision basé à Los Angeles et au Mexique, joignez-vous car les deux produiront également ensemble «A Real Dream», une série documentaire sur la création et la première saison de l’équipe féminine de football du Real Madrid. A propos de cette union, Eilemberg souligne: “Cette deuxième collaboration avec nos partenaires Newtral combine le journalisme haute qualité qui caractérise Ana et son équipe, et les plus hautes valeurs de production, avec une histoire jamais racontée de cette façon à un public mondial. “

