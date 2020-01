Ana Rosa Quintana avoue à Pablo Iglesias que son revenu dépasse 130 000 euros par an

Pablo Iglesias a visité ce jeudi «le programme d’Ana Rosa». Le politicien a obtenu Nous pouvons rejoindre un gouvernement de coalition et entendre les mesures les plus demandées par son parti, telles que l’augmentation des dépenses sociales et l’augmentation de l’impôt sur le revenu pour ces revenus plus élevés. Surtout, il a été interviewé par Ana Rosa Quintana, bien qu’à un moment donné C’est le journaliste qui a donné l’un des grands titres de la nomination.

Ana Rosa Quintana, lors de son entretien avec Pablo Iglesias

Le moment est venu où ils discutaient précisément des deux points mentionnés ci-dessus. Le présentateur s’est demandé où ils allaient trouver l’argent pour réaliser ce qui avait été promis à l’Europe en matière de dépenses sociales. “Vous dites, eh bien, augmentons la taxe sur les riches. Eh bien, quels sont les riches, ceux qui facturent plus de 130 000 euros?“Questionna Quintana.

Pablo Iglesias a répondu que ceux qui facturent plus de 130 000 euros devront payer un peu plus d’impôt sur le revenu, poignardant innocemment: “Je pense que ni toi ni moi ne sommes dans cette bande“C’est alors qu’il a obtenu les aveux d’Ana Rosa:”Moi oui“. La réponse du présentateur semblait être le résultat d’une interruption d’une conversation fluide, afin d’essayer de détourner l’attention a souligné Iglesias:” Bien et toi entre les deux aussi “, en référence aux 150 000 euros qui entreront Irene Montero et Pablo Eglises avec leur nouveau salaire de membre du gouvernement.

Ana Rosa Quintana, conforme

Après que Iglesias a précisé que les impôts sont payés séparément, Quintana a décidé de plaider en faveur de cette augmentation: “Je dois beaucoup à la société et Je veux que les gens paient le chômage et que certaines pensions soient améliorées ils ont honte “, a expliqué le présentateur, qui semble accepter volontiers que l’impôt sur le revenu est plus grave.

.