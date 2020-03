Ana Rosa Quintana demande la responsabilité contre le coronavirus et conseille de rester à la maison: “Play Parcheesi”

La planète entière est en état d’alerte pour la propagation du COVID-19, familièrement appelé par tous les “coronavirus”. Les gouvernements des différents pays du monde appliquent des mesures sévères pour tenter d’atténuer l’expansion rapide de celle définie par l’OMS comme une pandémie mondiale. Dans notre pays par exemple, dans la Communauté de Madrid, tous les centres d’enseignement publics et privés ont été fermés, les centres culturels ou les centres de jour pour personnes âgées, tandis que les entreprises ont été invitées à appliquer le télétravail autant que possible.

Ana Rosa Quintana dans «Le programme Ana Rosa»

Voilà pourquoi à la télévision on voit clairement les conséquences de ces mesures. Au-delà du fait que tous les programmes sont diffusés et / ou enregistrés sans public sur les plateaux, une partie des équipes des programmes est déjà en télétravail, différents professionnels ont été placés en «quarantaine préventive» au cas où ils finiraient par remplacer les présentateurs de formats et d’actualités et les différents pilotes qui restent à la pointe de leurs programmes n’ont pas hésité à profiter de leur place privilégiée sur le petit écran pour tenter d’envoyer des messages de tranquillité aux citoyens. C’est un moment vital pour rester calme et appliquer les mesures imposées par le gouvernement, et Preuve en est les mots d’Ana Rosa Quintana au début du programme The Ana Rosa ce 12 mars.

La journaliste n’a pas hésité à demander à ses téléspectateurs d’être responsables de la situation à laquelle tout le monde est confronté. “Maintenant, c’est à nous tous d’agir en tant que personnes responsables pour éviter de propager le virus. Nous appelons à la solidarité pour ne pas nuire aux plus faibles. L’Espagne est l’un des pays les plus favorables et nous devons le montrer maintenant (…) veuillez ne pas toucher, limiter tous vos contacts, faire des achats en ligne et faire des projets de loisirs à la maison“, a demandé le présentateur avec un visage très sérieux. Quelques minutes plus tard, le présentateur a également voulu se rappeler que” cela dépend de nous tous que les cas ne continuent pas à se multiplier, alors mettons de côté l’égoïsme et prenons soin de nos aînés ( …) ils se sont déjà sacrifiés pour nous “et elle n’a pas hésité à inculper ceux qui la critiquaient à son époque: “Peut-être que les médias irresponsables que nous voulions effrayer la population, nous avons eu raison”.

Patricia Pardo, en «quarantaine préventive»

Dans le même temps, la présentatrice du magazine Unicorn Content a voulu donner des conseils à son public pour se divertir à la maison. “Jouez Parcheesi, julep, regardez beaucoup la télé”, a-t-il déclaré. Quelque chose qui fait peut-être Patricia Pardo, son remplaçant dans «Le programme d’Ana Rosa». Le journaliste a expliqué mercredi 11 mars que Pardo est en “quarantaine préventive” compter sur elle au cas où Ana Rosa Quintana tomberait malade et devait lui soustraire quelques jours à la maison pour récupérer. De cette façon, le format Telecinco aurait son substitut pour présenter l’espace avec une normalité complète.

