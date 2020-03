Ana Rosa Quintana quitte son programme en direct pour récolter un prix pour la Journée de la femme

Ana Rosa Quintana a surpris vendredi 6 mars les téléspectateurs de «The Ana Rosa Program» quand il a quitté le plateau en direct, un fait rarement vu dans le magazine du matin de Telecinco. Après deux heures et demie de diffusion, Il s’est adressé à ses collègues pour leur dire, par surprise, son absence pour une raison particulière. “Je vous laisse aux commandes”, a-t-il confié à Patricia Pardo et Joaquín Prat, collaborateurs de l’espace, avant de céder la place à la publicité.

Ana Rosa Quintana dans «Le programme Ana Rosa»

La nouvelle de son départ a délogé certaines des personnes présentes, qui ne devaient pas quitter le programme. “Vous partez?”, Ont-ils demandé. Cependant, cette marche avait une explication. “Je dois me rendre dans la Communauté de Madrid, qui aujourd’hui, il remet les prix à certaines femmes et elles ont eu la gentillesse de m’en accorder une. Je vais donc le récupérer “, a-t-il expliqué en quittant le plateau.

Quelques instants plus tard, Ana Rosa s’est adressée au public pour lui envoyer un message: “Je le dédie à vous tous, mais sur le chemin du retour seront Patricia et Joaquín, qui savent qu’ils font beaucoup mieux que moi. A plus tard. “Le présentateur Il a reçu l’un de ces prix pour sa carrière professionnelle réussie. “Elle est la conductrice, analyste et femme d’affaires la plus influente d’Espagne. Elle s’est toujours battue pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Il a montré le chemin parcouru par les femmes en supprimant les barrières“, tel que défini par Isabel Díaz Ayuso, présidente de la Communauté de Madrid.

Les prix de la Communauté de Madrid pour le 8M

La Communauté de Madrid a décidé de récompenser un groupe de femmes célèbres à l’occasion de la Journée internationale de la femme, qui est célébrée le 8 mars. Un geste avec lequel il a voulu honorer certains de ceux qui ils développent leur travail dans des espaces “traditionnellement masculins” et pour son travail “pour l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes”. Habillée avec élégance, dans une veste blanche et un chemisier, Quintana a publiquement remercié la reconnaissance lors d’une cérémonie dans laquelle le pilote Sara García, la femme d’affaires María Pía, l’ingénieur Elena Mora et les journalistes Virginia Bendito et Silvia Intaxaurrondo ont également été récompensés.

.