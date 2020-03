Ana Rosa Quintana s’excuse après avoir diffusé une vidéo manipulée d’Irene Montero

Le COVID-19 et son expansion rapide à travers la planète est le protagoniste de tous les espaces informatifs et magazines de notre petit écran. Dans toutes les chaînes de télévision, à la fois au niveau national et autonome, une large couverture est réalisée pour rendre compte de tout ce qui se passe et c’est qu’aujourd’hui il y a un besoin clair d’information des citoyens, en particulier dans un date à laquelle les citoyens sont invités à rester enfermés dans leurs maisons. Le problème avec cette demande d’information est que notamment sur les réseaux sociaux les appels “fausses nouvelles” sur les questions liées à ce problème de santé ne cessent de circuler. Les médias doivent filtrer ce type de contenu, mais le problème survient lorsque certaines de ces informations finissent par être fournies sans être vraies.

Ana Rosa Quintana et Irene Montero à 8M

C’est précisément ce qui s’est passé “Le programme Ana Rosa”, qui a publié ce vendredi 13 mars une fausse vidéo avec Irene Montero, l’actuel ministre de l’égalité. Croyant que c’était complètement vrai, les téléspectateurs du magazine du matin Telecinco pouvaient voir des images de Montero le 8 mars tenant une bannière et toussant quand il allait saluer le militant Boti García. “Je suis foutu! Vous me crachez …”, lui a dit l’actuel responsable de la diversité sexuelle et des droits de LGTBI, auquel Montero aurait répondu: “Facile, rien ne va pas avec moi.” Aussi, Ces images ont été manipulées par l’utilisateur qui les a publiées, et la séquence ne s’est pas déroulée de cette façon, ni l’audio et la transcription correspondait à ce qui s’était réellement passé à Madrid.

Pour lui, Ana Rosa Quintana n’a pas hésité à s’excuser en direct, sachant que dans son format elles avaient également été victimes d’une ‘fake news’. “Clarifions quelque chose”, a commencé le présentateur, pour continuer à raconter ce qui s’était passé: “Les images dans lesquelles on a vu Irene Montero tousser Boti García et lui dire qu’il tousse semblent être qu’ils ont été manipulés”. Enfin, Quintana était très agacée par ce type de manipulation dans les réseaux sociaux et a précisé que “vous ne pouvez pas faire ce genre de chose avec un arrêt aussi sérieux”, ce que tous ses collaborateurs, également présents sur le plateau, ont soutenu.

Irene Montero répond

Et c’est que ces images ont été manipulées après Irene Montero testée positive pour le coronavirus ce jeudi 12 mars. L’actuelle ministre de l’Égalité a été particulièrement bouleversée par ce qui s’est passé dans “Le programme Ana Rosa” et elle l’a fait savoir sur ses réseaux sociaux avec un message énergique sur son compte Twitter officiel: “Mentir et manipuler n’est pas du journalisme. Qu’un média a diffusé une vidéo manipulée avec de faux sous-titres pour insinuer que je suis allé à la démonstration du 8M avec des symptômes c’est une vraie honte et plus face à une urgence de santé publique. Merci d’avoir rectifié“

