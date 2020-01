Anabel Pantoja doit porter des saucisses comme punition pour l’infraction

La controverse est toujours servie à l’intérieur de la maison de Guadalix de la Sierra. Lors du troisième gala de «The Discount Time» le grand protagoniste a été, à sa grande consternation, Anabel Pantoja. Et, comme Kiko Hernández l’a annoncé cette semaine dans ‘Save me’, la collaboratrice aurait commis une illégalité au sein du programme: elle avait mis de la nourriture de l’extérieur, ce qui est strictement interdit.

Anabel vêtue de chorizo ​​dans «Le temps de la remise»

Lors de la première connexion de Jorge Javier Vázquez à la maison, le présentateur a annoncé que l’un d’entre eux serait sanctionné: “L’un de vous a commis une infraction très grave”. “Des mesures ont été prises et il y aura des conséquences immédiates“Il a condamné. Le conducteur a cédé la place à une vidéo dans laquelle Anabel Pantoja a été vue en train de manger un tupper de pâtes après avoir dîné, à la recherche d’une impasse où les caméras ne l’ont pas attrapé et disant qu’il l’a fait pour calmer son anxiété” Kiko lui a demandé si elle avait apporté du chocolat de chez elle car elle n’en manquait jamais et elle a avoué qu’un ami avait mis une tablette dans sa botte.

Il s’est excusé auprès du public et de l’organisation et s’est justifié en disant qu’il l’avait fait au cas où la maison manquerait de nourriture. Ensuite, le candidat Il a avoué avoir apporté “quelques barres et quelques chocolats”. La présentatrice lui a demandé de tout emporter en classe et elle a répondu: “Je ne peux pas, j’ai déjà fait la digestion.” Avant de couper la connexion, il l’a prévenu que s’il était sauvé, il serait sévèrement puni.

C’est la pénalité

Et il en a été ainsi. Avant de connaître le nom du second expulsé de la nuit, Anabel est apparue dans la salle vêtue de chorizo. Le présentateur, incapable de contenir son rire, l’a prévenu de sa punition: devra aller avec le costume pendant quelques heures tous les jours de la semaine. Bien qu’il n’aimait pas beaucoup l’idée, il l’a assumée et est revenu s’excuser pour ce qui s’est passé.

.