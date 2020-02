Anabel Pantoja et Pol Badía, sauvés de la nomination dans «Le temps de la remise»

Dans la nuit de mercredi 5 février, “ The Discount Time ” a publié une nouvelle heure de grande écoute avec Nuria devant, dans laquelle Anabel Pantoja, Dinio García, Pol Badía et Kiko Jiménez ont été nominés après la diffusion de lundi. Un quatuor réduit à un duel entre Kiko et Dinio, après le salut d’Anabel et Pol étant le moins voté pour la prochaine expulsion.

Pol et Anabel, les concurrents sauvés dans «The Discount Time» contre Kiko et Dinio

Les candidats à la réalité ont eu l’occasion de voir les pourcentages de non-voyants au début de l’émission, situés à 45,8%, 44%, 9,7% et 0,5%. Des chiffres qui n’ont pas surpris certaines des personnes présentes, avant l’annonce du salut d’Anabel et de Badia. “Grâce au public, je ne peux pas le croire”, a déclaré Pantoja, qui n’a pas pu contenir sa joie lorsqu’il a été sauvé..

“Nous nous y attendions, car nous avons eu plusieurs confrontations. La dernière chose que je perds est la foi”, a déclaré Dinio, après avoir annoncé le salut de Pol, faisant référence à la tension croissante qui se développait entre lui et Kiko. “Je m’attendais à un pourcentage beaucoup plus élevé. Voir la chose si compensée me rend heureuse, cela me donne de l’espoir”, A rapporté Jimenez, qui avait espéré que ses relations étroites avec Estela Grande auraient pu avoir des conséquences sur l’expulsion.

À deux pas de la finale

Après le salut de Pantoja et Badía, les deux concurrents, avec Gianmarco Onestini et Maestro Joao, ont la chance de devenir les finalistes de “ Le temps de la remise ”, qui sera annoncé lors du gala du dimanche 9 février. comme l’expulsion de Dinio ou Kiko. Aussi, ce même jour, Adara Molinero visitera la maison de Guadalix de la Sierra, où vous pourrez à nouveau rencontrer Onestini après son départ volontaire du programme après y avoir passé une semaine. De cette façon, il y aura cinq candidats à l’intérieur de la maison au cours de la semaine du dernier tronçon du programme, qui Il devrait se terminer le dimanche 16 février.

