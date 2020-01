Anabel Pantoja, Pol Badía, Dinio García et Estela Grande, les nouveaux nominés de ‘The time of the discount’

«L’heure de la remise» est arrivée ce lundi avec une autre heure de grande écoute présentée par Núria Marín, et avec elle viennent les nouvelles nominations, comme cela s’est produit la semaine dernière, et avec elle, de nouveaux candidats ont été exposés au public pour quitter la maison cette semaine

Anabel Pantoja, Pol Badía, Dinio García et Estela Grande, nouveaux nominés

Enfin, après la décision des habitants de la maison située à Guadalix de la Sierra, dimanche prochain devra respecter l’opinion publique Anabel Pantoja, Pol Badía, Dinio García et Estela Grande. Ce sera alors lorsque l’aventure de «Le temps de la remise» se terminera pour l’un d’eux.

Mais avant, mercredi prochain, le 29 janvier, lors du prochain accès publié avant «El Pueblo», l’un d’eux sera sauvé de la nomination, et c’est les moins votés seront retirés de la liste et pourront rester dans la maison un peu plus longtemps que leurs pairs, qui restera à risque d’élimination.

Hugo Castejón et Nuria Martínez, expulsés dimanche dernier

Ces nominations surprises sont venues après le gala du dimanche 26 janvier dernier, présenté par Jorge Javier Vázquez, qui a entraîné l’expulsion du chanteur Hugo Castejón et une autre expulsion expresse à laquelle personne ne s’attendait: celle de Nuria Martínez, qui quitte la maison pour la première fois par décision du public après que «GH VIP» ait dû se terminer pour elle par une réaction allergique dans la réalité.

