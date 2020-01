Anaconda redémarre dans les travaux avec Evan Daugherty comme écrivain – / Film

Un Anaconda le redémarrage se rendra bientôt dans un théâtre près de chez vous. Le hit d’horreur culte de la fin des années 1990 obtient un redémarrage moderne de Columbia Pictures de Sony, qui a fait appel à Snow White et à l’écrivain Huntsman Evan Daugherty pour écrire le script.

Le Hollywood Reporter a annoncé qu’un redémarrage d’Anaconda était en cours chez Columbia Pictures, qui a embauché Evan Daugherty, qui a travaillé sur des poteaux comme Tomb Raider et Divergent, pour écrire le script.

Le point de vue de Daugherty sur le nouvel Anaconda ne sera pas un remake ou une suite, mais une «réimagination», selon THR, qui note que Columbia Pictures espère une «approche Meg-style du concept». Le véhicule Jason Statham 2018 a pris le film sur les requins tueurs à des hauteurs campantes à gros budget et a continué à gagner plus d’un demi-milliard de dollars (avec l’aide du marché chinois, auquel The Meg a fait des efforts considérables pour faire appel). Le studio espère que le nouvel Anaconda prendra “le concept du film B et le rendra possible en termes de portée et de budget”

Daugherty n’est certainement pas étranger au film de l’événement, ayant co-écrit Snow White et le Huntsman en 2012, avec Charlie Theron, Chris Hemsworth et Kristen Stewart. Il a également écrit l’histoire du Divertissement d’action-aventure YA avec Shailene Woodley, et fait des produits de niveau B comme Teenage Mutant Ninja Turtles et Tomb Raider dans de grands films à succès. Mais les scénarios de Daugherty ont toujours été assez sérieux et ne partagent pas la même sensibilité exagérée que The Meg. Mais nous devrons voir si son script correspond aux attentes du studio.

Aucun producteur ou réalisateur n’est encore attaché au projet.

L’original Anaconda de 1997 mettait en vedette Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight, Eric Stoltz, Owen Wilson, Kari Wuhrer et Jonathan Hyde dans le long métrage de créature qui suivait une équipe de tournage de documentaires qui s’aventure en Amazonie. Ils rencontrent un chasseur obsédé par un anaconda légendaire, et sont bientôt obligés de repousser le serpent géant sanguinaire.

Malgré de mauvaises critiques et de nombreux Razzies, Anaconda est devenu un succès au box-office appréciable, rapportant 136,8 millions de dollars dans le monde entier et engendrant plusieurs suites théâtrales et de vidéo directe. Je suis sûr que personne ne désire un redémarrage d’Anaconda, mais avec THR signalant que le titre est l’un des plus rentables de la bibliothèque de Sony, il n’est pas étonnant que le studio veuille le redémarrer.

