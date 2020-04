– Anahí a partagé une recette de cuisine et des mèmes ont plu

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Dans cette quarantaine en raison de la pandémie de coronavirus, Anahí Elle a été très active sur les réseaux sociaux et a partagé avec ses près de sept millions de followers sur Instagram comment elle porte l’isolement social avec sa famille

Maintenant, Anahí est devenue une tendance après avoir partagé un tutoriel pour préparer des enfrijoladas, cependant, sa recette très mexicaine n’était pas du goût du public et les internautes n’ont pas manqué l’occasion de faire des mèmes.

L’ancien membre de RBD Elle a commencé la procédure avec la présentation des tortillas, dans laquelle elle a souligné que les nopal sont la meilleure option car elles sont faibles en calories et contiennent plus de fibres.

Très sûre d’elle, l’actrice a assuré à ses fans que seuls “des haricots et du fromage” étaient nécessaires.

Ensuite, la chanteuse a expliqué que les haricots ne sont cuits qu’à l’eau, elle a plié les tortillas froides et les a placées sur une assiette; Il a ajouté qu’ils peuvent être remplis de poulet ou de tofu, pendant qu’il les baignait avec les haricots.

“C’est très facile, cela ne vous prend rien à faire et les adultes, et les garçons, et nous aimons tous ça”, a déclaré l’interprète de “Save me”.

Anahí faisant des enfrijoladas est la deuxième pire chose de 2020 😱 pic.twitter.com/Zzj7pXUf5Y – Laura Martínez® (@miblogestublog) 21 avril 2020

Il convient de noter que la vidéo a été publiée sur le site Web d’Anahí, où il existe d’autres recettes telles que les enchiladas, la salade d’épinards et les betteraves, entre autres.

L’enregistrement est devenu viral sur Twitter et la recette est devenue une tendance en quelques minutes, car certains utilisateurs du réseau social l’ont trouvé drôle et se sont mis à créer des mèmes.

Dans l’un d’eux, vous pouvez voir la réaction d’une dame à la recette de l’épouse de Manuel Velasco.

Doña Ángela regarde les enrijoladas de # Anahí pic.twitter.com/DLDauUtc2p – 𝑻𝒂𝒓𝒓𝒊𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑻𝒂𝒎𝒂𝒓𝒊𝒏𝒅𝒐 (@EsTarrito) 21 avril 2020

D’un autre côté, certains reflétaient ce qu’ils ressentaient en voyant tout le processus du plat mexicain typique. “Quand ils me disent si je veux des enfrijoladas de style Anahi”, vous pouvez lire l’image.

Quand ils me disent si je veux des enfrijoladas de style Anahi. # Anahi pic.twitter.com/mxyIbbV4sq – Diego: 3 (@DiegoEsqobar) 21 avril 2020

pic.twitter.com/ZGqCsK4Qw2 – 𝑻𝒂𝒓𝒓𝒊𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑻𝒂𝒎𝒂𝒓𝒊𝒏𝒅𝒐 (@EsTarrito) 21 avril 2020

Dans d’autres mèmes, le caractère de Homer Simpson.

Anahí faisant des enfrijoladas. pic.twitter.com/TdM0VQsWLs – Simpsonito (@SimpsonitoMX) 21 avril 2020

Certains utilisateurs ont même prédit les nouvelles recettes que l’artiste pourrait donner sur son site Web, car selon eux, ils avaient tout son style. “Et demain, nous ferons un délicieux burrito aux haricots à la Anahi”, lit le tweet.

Et demain, nous préparerons un délicieux burrito aux haricots à la Anahi 👩‍🍳 pic.twitter.com/zMD2qtieHp – Camellito Yeye 🇸🇦 (@CamellitoY) 21 avril 2020

Il y a quelques semaines, la chanteuse a conquis tous ses fans en interprétant “Save Me” de RBD. Anahí a fait sensation après avoir partagé une vidéo dans laquelle il est apparu en chantant l’un des singles les plus réussis du groupe mexicain, mais ce qui a le plus attiré l’attention de son clip, c’est qu’il a montré plus tard le moment exact où son fils Manuel a fondu en larmes pour sa performance.

Plus tard, la Mexicaine de 36 ans s’est donnée la tâche de partager un post qui a laissé tout le monde bouche bée. C’est un TBT, qui a d’abord été publié par l’actrice également Michelle Vieth, 40 ans, à travers ses histoires Instagram et dans lesquelles il a tagué Anahí.

L’épouse du politicien n’est pas passée inaperçue devant l’incroyable mémoire et l’a reprise dans ses propres histoires. Sur l’instantané, elle a écrit: «Quels souvenirs! La vie de la fête »et a ajouté un emoji en riant.

anahi-tbt

Photo: Instagram / anahi

Dans l’instantané, vous pouvez voir le célèbre portant une tenue identique, un haut lilas avec des applications de paillettes, un jean à motifs et les deux ont exposé leur abdomen sexy. D’après l’image, tout semble indiquer qu’ils s’amusaient beaucoup puisque les deux ont un sourire d’oreille à oreille.

