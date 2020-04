– Anahí a répondu à la vague de critiques pour sa recette des enfrijoladas

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Anahí Il a fait face à la vague de mèmes et de TikToks réalisés en l’honneur de sa dernière vidéo virale. Il y a un an, la chanteuse a enregistré un clip pour son site Web, dans lequel elle a montré sa recette pour préparer des enfrijoladas.

Cependant, il n’a jamais imaginé l’agitation que cela allait provoquer chez les utilisateurs des réseaux sociaux, qui en ont fait le sujet de conversation à l’époque.

Même l’agitation a transformé l’actrice en un sujet tendance sur Twitter. C’est pourquoi Anahí a rompu le silence et a réagi au phénomène avec un grand sens de l’humour.

“J’ai ri il y a longtemps que je ne l’ai pas fait”, a réagi Anahí avec ces mots. Il convient de noter qu’avant de partager les parodies les plus drôles de sa vidéo, l’épouse de Manuel Velasco a révélé que cette recette avait été publiée il y a longtemps.

“Quelqu’un a pris le temps d’aller sur ma page, de s’abonner, de saisir les vidéos, de revoir toutes celles que j’y ai et qui ont presque un an, jusqu’à ce que je trouve quelque chose pour faire une blague”, a-t-il expliqué, puis il l’a remerciée pour en avoir fait une tendance. ” La vérité, merci ».

Quelqu’un a pris le temps d’aller sur ma page https://t.co/12b2J1ST6i abonnez-vous, entrez les vidéos, passez en revue tout ce que j’ai là et elles ont presque un an! Jusqu’à ce que je trouve quelque chose pour faire une blague. La vérité merci! 🙌🏻 – Anahi (@Anahi) 21 avril 2020

Après les éclaircissements, le Mexicain de 36 ans a voulu mettre fin au problème et a fait une annonce: “Sur les questions qui comptent, aujourd’hui nous avons tous besoin de tout le monde. Si vous voulez faire de la publicité pour votre entreprise ou je peux vous aider en publiant quelque chose ici, combien avec ça ».

Dans les domaines qui comptent, nous avons tous aujourd’hui besoin de tout le monde. Si vous souhaitez faire la publicité de votre entreprise ou que je peux vous aider en publiant quelque chose ici, comptez sur cela. Écris moi – Anahi (@Anahi) 21 avril 2020

Bien qu’Anahí ait voulu tourner la page, les mèmes et certaines critiques ont continué. C’est alors que l’artiste a choisi de faire taire ses ennemis avec humour et a commencé à partager les vidéos les plus drôles.

😂😂😂😂😂😂😂 https://t.co/9OHN9GMTVv – Anahi (@Anahi) 22 avril 2020

«Je dois vous avouer qu’au milieu de tout ce que nous vivons et des jours qui ont été très durs, dans la vie de tous, j’ai ri il y a longtemps que je ne l’ai pas fait. Cette vidéo était là depuis des années et je n’y avais jamais prêté attention, en fait, je l’ai fait exploser “, a-t-il dit.

Je dois vous avouer qu’au milieu de tout ce que nous vivons et des jours qui ont été très durs dans la vie de tout le monde, j’ai ri aujourd’hui comme il n’y a pas si longtemps. Cette vidéo était là depuis des années et je n’y avais jamais prêté attention, je l’ai fait exploser. 😂😂😂🙌🏻🙈 – Anahi (@Anahi) 21 avril 2020

Apparemment, Anahí était amusée et c’est pourquoi elle a continué à partager des phrases avec lesquelles, clairement, elle a montré comment gérer une situation comme celle-ci et continuer l’interaction avec ses disciples, elle a écrit: “Suivez-moi pour plus de recettes”.

Même la mère de Manu y Emiliano Il a profité de la popularité de son enregistrement pour inviter ses fans à respecter le confinement, “Reste à la maison ou je t’enverrai des enrijoladas.”

Restez à la maison ou je vous enverrai des haricots. https://t.co/d9X7pXcslo – Anahi (@Anahi) 21 avril 2020

En fait, il a invité à continuer avec le thème “Qu’est-il arrivé? Est-ce fini? Uuuh … ils ne peuvent rien prendre”, a-t-il conclu.

Que s’est-il passé ?? C’est finit ? 🤷‍♀️ uuuuuuhh…. ils ne peuvent rien supporter non plus. – Anahi (@Anahi) 21 avril 2020

Dans l’un des derniers messages d’Anahí, vous pouvez voir que son esprit a continué et aussi ses remerciements pour toute la popularité qu’il a gagnée. Eh bien, au moins, nous avons ri pendant un petit moment. Au milieu du cauchemar que nous vivons. Ils ont fait ma journée. Merci Twitter », a-t-il exprimé.

Eh bien, au moins, nous avons ri pendant un petit moment. Au milieu du cauchemar que nous vivons, ils ont fait ma journée. Merci Twitter. ❤️✌️ – Anahi (@Anahi) 22 avril 2020

Il y a quatre heures, l’ex RBD Il a dû faire une annonce avec laquelle il a montré son étonnement et avec des emojis de rire, il a écrit: «La page s’est effondrée. Non, ce n’est pas une blague.

La page s’est effondrée. Non, ce n’est pas une blague. 😂😂😂 pic.twitter.com/6Jn362KJL6 – Anahi (@Anahi) 22 avril 2020

Par ailleurs, en plus du soutien de ses fans, un célèbre est également venu à la défense de l’actrice. Ce n’est rien de moins que Alfonso Herrera.

L’ancien partenaire d’Anahí a fait une apparition sur Twitter et surtout, il s’est rappelé la magie de la relation entre Mía et Miguel, personnages qui ont pris vie dans le feuilleton “Rebelde”.

😂😂😂😂😂 https://t.co/4oL17pNmFW – Anahi (@Anahi) 22 avril 2020

NE TE PERDS PAS:

Anahí a révélé la jolie échographie de son bébé Emiliano

Anahí a déplacé son joli ventre de femme enceinte en faisant une séance d’entraînement

Anahí a révélé les détails de son mariage et de sa relation avec son mari

EN VIDÉO: Les anciens RBD peuvent être vus sans maquillage pendant les jours de quarantaine