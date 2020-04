Anahí répond de ses enfrijoladas, qu’a-t-il dit?

Mexico.- Qu’avez-vous dit Anahí quand il a réalisé que sa recette vidéo à faire enfrijoladas est devenu viral?

Une vieille vidéo dans laquelle la chanteuse partage depuis sa cuisine une recette pour préparer des enfrijoladas est devenue virale et a été rapidement taquinée et mème.

Il s’avère que c’est une vidéo qu’il a enregistrée en novembre dernier, alors que nous n’avions aucune idée de la future pandémie de coronavirus, mais c’était parfait en ces jours où plusieurs célébrités se sont consacrées à la cuisine et au téléchargement de vidéos dans lesquelles elles préparent leur nourriture comme si c’était la seule chose pertinente au monde.

L’impuissance gastronomique présente: Anahí et ses Enfrijoladas pic.twitter.com/zUzV1cmST4 – [ Pr ] (@ChemaPrida) 21 avril 2020

Les commentaires humoristiques sur les réseaux sociaux à propos de l’actrice et de son mari Manuel Velasco, qui allait manger le plat malheureux, sont rapidement devenus des tendances.

Quand j’ai vu Anahí plier les tortillas froides: pic.twitter.com/DQzKsN5Chn – Javo® (@javoac) 21 avril 2020

Si 2020 était un plat, ce serait les enrijoladas d’Anahi. – FATTY MANTEROLA (@mrbravoduran) 21 avril 2020

Jaaaaaaaa !!!! Lorsque @_elan_ vous parodie, vous pouvez aller en paix. ———- https://t.co/Hi38B7AmX1 – Anahi (@Anahi) 21 avril 2020

Anahí ne pouvait donc s’empêcher de rire à haute voix d’elle-même et des événements des utilisateurs.

«Je dois vous avouer qu’au milieu de tout ce que nous vivons et des jours qui ont été très durs dans la vie de chacun, j’ai ri aujourd’hui car je ne l’ai pas fait il y a longtemps. Cette vidéo était là depuis des années et je n’y avais jamais prêté attention.

Alors l’ancien RBD a répondu amusé.

Je dois vous avouer qu’au milieu de tout ce que nous vivons et des jours qui ont été très durs dans la vie de tout le monde, j’ai ri aujourd’hui comme il n’y a pas si longtemps. Cette vidéo était là depuis des années et je n’y avais jamais prêté attention, je l’ai fait exploser. – Anahi (@Anahi) 21 avril 2020

Quelqu’un a pris le temps d’aller sur ma page https://t.co/12b2J1ST6i abonnez-vous, entrez les vidéos, passez en revue tout ce que j’ai là et elles ont presque un an! Jusqu’à ce que je trouve quelque chose pour faire une blague. La vérité merci! – Anahi (@Anahi) 21 avril 2020

Suivez-moi pour plus de recettes…. – Anahi (@Anahi) 21 avril 2020

Il va sans dire que ses millions de fans et d’autres utilisateurs ont célébré sa bonne humeur et ont fait sa tendance un jour de plus.

Et il a montré comment les réseaux sociaux sont gérés et comment profiter d’une telle situation.

Dans les domaines qui comptent, nous avons tous aujourd’hui besoin de tout le monde. Si vous souhaitez faire la publicité de votre entreprise ou que je peux vous aider en publiant quelque chose ici, comptez sur cela. Écris moi – Anahi (@Anahi) 21 avril 2020

@Anahi bonjour , vous m’aideriez beaucoup si vous partagiez le travail de ma sœur et le mien. Nous fabriquons des bijoux faits à la main avec de l’argile polymère, des designs uniques et faits à la main, nous avons des expéditions vers toute la république mexicaine Je vous remercie! pic.twitter.com/I5kQeKnufL – Ana Fernández (@AnnaMatraca) 21 avril 2020

