– Anahí surpris par son incroyable mémoire avec Michelle Vieth

Dans cette quarantaine en raison de la pandémie de coronavirus, Anahí Elle a été très active sur les réseaux sociaux et a partagé avec près de sept millions abonnés qui a sur Instagram comment il porte l’isolement social avec sa famille.

Auparavant, la chanteuse a conquis tous ses fans en interprétant «Save Me» de RBD. Anahí est devenu une tendance dans les réseaux sociaux après avoir partagé une vidéo dans laquelle il est apparu en chantant l’un des singles les plus réussis du groupe mexicain, mais ce qui a le plus attiré l’attention de son clip, c’est qu’il a montré plus tard le moment exact où son fils Manuel a fondu en larmes pour sa performance.

Cependant, maintenant la Mexicaine de 36 ans s’est donné la tâche de partager un post qui a laissé tout le monde bouche bée. C’est un TBT, qui a d’abord été publié par l’actrice également Michelle Vieth, 40 ans, à travers ses histoires Instagram et dans lesquelles il a tagué Anahí.

La femme du politicien Manuel Velasco l’incroyable souvenir n’est pas passé inaperçu et il l’a repris dans ses propres histoires, sur l’instantané qu’il a écrit: «Quels souvenirs! La vie de la fête »et a ajouté un emoji en riant.

Photo: Instagram / anahi

Dans l’instantané, vous pouvez voir le célèbre portant une tenue identique, un haut lilas avec des applications de paillettes, un jean à motifs et les deux ont exposé leur abdomen sexy. D’après l’image, tout semble indiquer qu’ils s’amusaient beaucoup puisque les deux ont un sourire d’oreille à oreille.

Il y a quelques jours, Anahí a posté la carte postale la plus adorable de ses petits Manu y Emiliano. «Mes bébés, ce que je donnerais… C’est terrifiant tout ce qui se passe dans le monde, mais comment pourrais-je perdre espoir si je vous ai? Prendre bien soin de nous tous. Tout ira bien », a écrit l’interprète.

Et puis il est revenu sur ses réseaux sociaux, mais pour partager son bonheur pour le deuxième anniversaire de son plus jeune fils. Emiliano a deux mois aujourd’hui! Nous vous aimons beaucoup! », A-t-elle écrit dans ses histoires lorsqu’elle a partagé une photo tendre de son bébé dormant paisiblement dans son berceau.

Photo: Instagram / anahi

Et pendant que la plus jeune de la maison dormait, Anahí et son premier-né ont eu une conversation adorable, comme elle l’a laissé voir dans une série de vidéos.

“Nous faisons un vœu, quel est votre vœu?”, Demanda Anahí à Manu, qui avec la plus douce voix répondit: “Qu’est-ce qu’on va à Disney!”. La célèbre ne pouvait pas résister à la tendresse de son bébé et le serra dans ses bras et l’embrassa affectueusement.

“Je t’aime mon amour, nous allons à Disney, je veux aussi”, a-t-il dit. Bien que le petit de trois ans devra attendre un peu pour visiter l’endroit, sûrement dès que possible, sa mère réalisera son souhait et le moment sera totalement magique.

Plus tard, Anahí a voulu que cette vidéo soit dans son flux et a expliqué la raison: «Je ne veux pas que cette vidéo soit supprimée. Je veux le laisser ici pour toujours pour me rappeler pourquoi je n’ai jamais perdu la foi. Les bébés et leurs beaux cœurs ont toujours les mots parfaits. Grâce à Dieu”.

