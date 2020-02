* En préparation …

Le quatrième gala de l’opération Triunfo est revenu à la télévision espagnole avec un nouveau expulsé (qui s’est avéré être Nick), avec un nouveau favori (qui a été Samantha grâce au public) et deux nouveaux nominés, qu’après les différentes décisions du jury, les professeurs et leurs compagnons ont fini par être Anaju et Javy.

Anaju et Javy, nouveaux nominés pour ‘OT 2020’

