Anaju et Maialen, flirtent avec leur énergie dans la première passe du micros Gala 6 de ‘OT 2020’

Dans l’après-midi du mercredi 19 février, les garçons de ‘OT 2020’ ont affronté la première passe micros du Gala 6, dans laquelle Anne, Bruno et Flavio doivent défendre leur permanence à l’Académie après leur nomination au Gala 5, où le jury a fini par nommer cinq des candidats pour la première fois. Un rendez-vous hebdomadaire qui, à cette occasion, a commencé par une nouvelle touche de Noemí Galera, compte tenu du manque de travail des candidats face à la composition de l’hymne, qui avait contraint Manu Guix à suspendre une séance de travail avec les garçons quelques heures plus tôt.

Anne, Bruno et Flavio dans le premier micros pass du Gala 6 de ‘OT 2020’

“Il me semble que vous vous débrouillez très bien”, a fait l’éloge d’Anne Guix, suite à son interprétation de “Mélodie déchaînée”, dont elle a souligné qu ‘”il y a eu peu de choses en phase”., en plus de “petits détails” à peaufiner, après quoi Joan Carles Capdevilla a observé qu’il y avait “moins d’expression de souffrance sur le visage du candidat.” Nous devons voir votre look et votre sourire “, a encouragé Ivan Labanda, après quoi Mamen Mendizábal a avoué que “je suis très heureux parce que j’ai vu la construction que nous avons faite” et a exhorté Anne à faire attention “à la position de la tête”, après quoi Bruno a été le prochain à interpréter le problème avec lequel il se battra pour rester. le concours, “Dernièrement”, avec lequel il s’est terminé avec des larmes aux yeux.

“C’est difficile. Tu es nominé et tu dois chanter comme tu veux, comme tu le sens”Guix l’a exhorté, qui a dit qu’il vous “voyait excessivement intense” et a opté pour une interprétation “plus parlée”, puis a partagé avec ses coéquipiers quelques détails qui ne les avaient pas convaincus et qu’ils devraient peut-être changer de visage pour le gala. “Tu vas foirer. Il y a des moments où tu es brillant”, A déclaré Guix lors de l’évaluation de Flavio et de sa “C’est la vie”, dont l’interprétation a souligné que “chaque mot et syllabe doit être au niveau que vous avez toujours.” “Cela m’a beaucoup ému. Vous ne chantez pas habituellement comme ça”, a fait l’éloge de Mamen, qui a dit que c’était “un super défi”, après quoi Labanda a souligné l’importance de “contrôler la danse” et de parier sur son “charisme”. “Le corps est super important. Je vois enfin en toi ce que tu chantes”, a salué Vicky Gomez.

Les nids de poule de Hugo et Rafa

Hugo, Samantha et Rafa dans la passe micros du Gala 6 de ‘OT 2020’

Dans le cas d’Eva et Gèrard, premier couple à agir, avec “Locomotion”, Guix a opté pour “obtenir plus de méthane” dès le second. “Il y a un contraste excessif de qualité vocale”, a observé le directeur musical, qui a raté “plus de vocalisation” de Gèrard, qui a recommandé que “vous devriez obtenir un peu” de son partenaire. “Il y a quelque chose qui n’est pas sorti, mais en général je t’aime beaucoup”, a avoué Manu, qui a salué que “vous transmettez de très bonnes vibrations”. “Je vous aimais beaucoup”, a avoué Vicky, après quoi Labanda a choisi d’ajouter “plus de méfaits, plus de look, plus de risques”, après avoir précisé que “nous allons dans une très bonne direction”. Après avoir écouté Hugo avec “Je ne veux plus de rien”, Naomi a noté que “je remarque que tu t’es super noyé.” “Nous avons mis une chanson qui est un cadeau. Le dimanche doit être dix”, a déclaré le réalisateur, étant donné que le candidat avait publié la même version du thème sur YouTube avant le concours.

“La réalité est qu’elle est loin d’être dominée”, a expliqué Guix, qui a décrit la chanson comme “un bonbon empoisonné” et a avoué qu’il avait le sentiment “que la chanson vous bat”. “Mettez la batterie dans un tube”, a exhorté le directeur, après quoi Mamen a dit qu’il “se serrait” à cause de l’adrénaline, qui a provoqué “la voix ne brille plus”. Le tour de Samantha et Rafa avec “La liste des courses”, s’est conclu avec une prof assez horrifiée du résultat, malgré les rires que le second a réussi à provoquer. “Vous n’avez rien fait”, a observé Mamen, à propos du candidat, après que Naomi ait souligné de Samantha qu ‘”il n’y a pas de chanson qui vous résiste”. “Je suis étonné de la jeta que vous avez”, a salué le réalisateur, avant que Guix ne les exhorte à “faire très attention”. “Vous n’en avez pas donné”, a déclaré Galera à Rafa, qui a été rejoint par Mamen en avouant “qu’elle était horrifiée” et Vicky, qui a observé que “vous avez fait ce que vous vouliez” en termes de chorégraphie, malgré le fait d’avoir travaillé.

“Je t’aime”

Anaju et Maialen lors de leur prestation dans le premier bus du Gala 6 de ‘OT 2020’

“Je m’inquiète zéro car c’est une bonne passe pour mercredi”, a déclaré Guix., après avoir écouté Nia et Jésus jouer “The Last Night”. “Je voudrais vous entendre plus détendu”, a déclaré le directeur du second, qui a accepté. “J’apprécie le changement de placement”, a félicité Mamen de Jesus, après avoir souligné qu’il avait vu une version “nouvelle et différente” de lui. “Nous nous en sortons très bien”, a déclaré le professeur, avant que Labanda n’admette que “j’aimerais plus de tension à la fin”. Quant à Anaju et Maialen, ils étaient chargés de jouer le dernier devant le groupe avec la chanson “With height”, dont Manu a souligné “qu’un numerazo arrive”.

“C’est très cool et plus cool qu’il ne le sera”, a ajouté le réalisateur, qui a souligné la nécessité “d’un peu plus d’intensité à certains moments” et a souligné que “la subtilité ici ne sert à rien”. “Brutal, rien à te dire,” avoua Mamen. “Ce que nous avons travaillé, c’était. Vous avez mis vos affaires. J’adore ça”, A déclaré Labanda, tandis que Vicky a admis que “l’énergie que vous extrayez” flippe avant de céder la place à la performance du groupe avec “Video Killed the Radio Star”. “Les filles vous ont donné des soupes avec une vague. Les paroles ne sont pas là”, a observé Noemí, après l’interprétation des garçons, qui ont décidé de donner du mouvement, ce que Guix a qualifié de “très mauvaise idée”.

