Anakin et les clones face au danger dans le nouveau clip de Star Wars: The Clone Wars

Dans un tout nouveau clip Star Wars: The Clone Wars, Anakin et les soldats clones cherchent à échapper à une armée de droïdes après avoir sauvé Echo.

La dernière saison de Star Wars: The Clone Wars se poursuit cette semaine avec le troisième épisode de l’arc «Bad Batch». Dans le dernier épisode, nous avons vu Anakin et les soldats clones pénétrer dans une base séparatiste, où il a été révélé qu’Echo est toujours en vie et utilisé pour des tactiques de guerre.

Jusqu’à présent, le retour de la série animée Star Wars a été formidable, le principal atout étant la nouvelle animation améliorée. Bien que l’arc “Bad Batch” ait été publié sous forme de bobines inachevées, il y a déjà eu des ajouts comme la scène touchante entre Anakin et Padme dans le dernier épisode. Les clones Bad Batch introduits deviennent également rapidement un favori des fans. Avant le troisième épisode intitulé «Sur les ailes des Keeradaks», Lucasfilm a publié un court clip mettant en vedette Anakin et les clones tentant d’échapper aux droïdes après avoir trouvé Echo. Vous pouvez consulter le nouveau clip de Star Wars: The Clone Wars ci-dessous.

Voici le synopsis officiel du prochain épisode, «Sur les ailes des Keeradaks»:

Jedi Anakin Skywalker et les clones échappent au piège de Wat Tambor et aident à défendre un village local contre une attaque ordonnée par l’amiral séparatiste Trench.

Créé par George Lucas, avec Dave Filoni comme producteur exécutif / directeur de supervision, Star Wars: The Clone Wars stars Matt Lanter comme Anakin Skywalker, Ashley Eckstein comme Ahsoka Tano, Dee Bradley Baker comme Captain Rex et les clone troopers, James Arnold Taylor comme Obi -Wan Kenobi, Katee Sackhoff comme Bo-Katan et Sam Witwer comme Maul.

De nouveaux épisodes de Star Wars: The Clone Wars sont diffusés exclusivement sur Disney Plus tous les vendredis!

