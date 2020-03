Anakin était «absolument» le meilleur maître pour Ahsoka, selon Ashley Eckstein

Ahsoka Tano est un membre si important de la franchise Star Wars et elle fait enfin son retour dans The Clone Wars le 20 mars. L’épisode 5, «Autant en emporte une trace» sera la première fois qu’elle revient dans la série depuis qu’elle a quitté le Jedi. Commandez dans la saison 5 (en dehors de la vision de Yoda dans la saison 6). Elle a du rattrapage à faire avec le public, car la prochaine fois que vous la verrez, des années plus tard, en tant qu’espionne adulte et rebelle, dans Star Wars Rebels. Dans une nouvelle interview, la voix d’Ahsoka a partagé à quel point les enseignements d’Anakin étaient importants pour elle.

Ashley Eckstein à la première mondiale de «Star Wars: The Rise of Skywalker» le 16 décembre 2019 / Ahsoka dans l’épisode 5 de «The Clone Wars» | Jesse Grant / . pour Disney / Disney +

Ashley Eckstein a déclaré qu’Anakin était certainement le meilleur choix pour le maître d’Ahsoka

Sur le podcast Jabba the Pod de SYFY WIRE, Ashley Eckstein a partagé que malgré l’avenir d’Anakin avec le côté obscur, il était le meilleur maître qu’Ashoka aurait pu avoir.

“Oh, je pense absolument qu’Anakin était le meilleur maître d’Ahsoka”, a-t-elle déclaré. “Ahsoka … a – je ne devrais même pas dire le meilleur des deux mondes. Elle a le meilleur de tant de Jedi. Elle a la spontanéité d’Anakin. Il lui a appris à sortir des sentiers battus. Elle ne pense pas en noir et blanc. Alors que nous avons vu d’autres Jedi; ils sont très noirs et blancs. Ahsoka pense dans des tons de gris et je pense qu’elle a appris cela d’Anakin. »

Anakin ne célèbre pas tout le temps le Code Jedi, surtout quand il s’agit de réprimer ses émotions, de ne pas tomber amoureux et de s’attacher. Mais l’expérience d’Ahsoka avec son maître, à son tour, l’a aidée à apprendre que peut-être la vision «noir et blanc» du monde des Jedi n’est pas OK. C’est en partie ce qui l’a motivée à partir, ce qui est finalement la meilleure décision pour elle.

Eckstein a également partagé qu’elle avait tellement appris de tant de Jedi, ce qui rendait sa formation et ses compétences beaucoup plus puissantes que les autres de son âge, ou même plus. “Ahsoka est une sorte de creuset de tant de croyances différentes de multiples Jedi différents”, a déclaré Eckstein. “Donc, à mon avis, c’est pourquoi elle est si puissante. Voilà pourquoi elle est si bonne. Elle n’a pas appris qu’un seul Jedi. De toute évidence, Anakin était le plus influent et Anakin étant si puissant, ce n’est pas surprenant que Ahsoka soit si puissant. ”

C’est aussi parce que Ahsoka ressemble beaucoup à Anakin, selon Dave Filoni

Ahsoka a si bien travaillé avec Anakin parce qu’elle était aussi une mini-version de lui. Dans une interview en 2018, le producteur exécutif et réalisateur superviseur Dave Filoni a déclaré que Ahsoka était littéralement comme Anakin, ce qui pourrait être la raison pour laquelle Yoda les a réunis en premier lieu. C’est aussi pourquoi elle est si préférée des fans.

“Cette génération parle très d’elle”, a-t-il déclaré. “L’un de ses super pouvoirs secrets est qu’elle est adjacente à Anakin, et cette relation est tout.” Il a expliqué que cela a permis au personnage d’Ahsoka de résonner auprès des anciens et des nouveaux fans.

“Elle est un personnage de bridge extrêmement important de cette façon”, a déclaré Filoni. «En travaillant sur elle, j’ai remarqué ce changement au fur et à mesure. Mais je sais ce qui se passe à la fin, j’ai finalement résolu le problème. »

Le lien du capitaine Rex avec Ahsoka lui a aussi beaucoup appris

Et ne vous inquiétez pas. Dans les épisodes à venir, les fans pourront également voir Ahsoka et Rex faire équipe à nouveau, ce qui convient étant donné qu’il est aussi un grand professeur pour elle.

«Je m’en voudrais de ne pas mentionner le capitaine Rex. Le capitaine Rex et les clones ont tellement appris à Ahsoka », a expliqué Eckstein. «Rex a enseigné et a également donné une expérience à Ahsoka en termes de toutes ces leçons et de la guerre et de tout ce qu’ils ont vécu ensemble…. Le capitaine Rex est vraiment un frère d’Ahsoka, c’est l’un de mes préférés dans Star Wars. Et je pense qu’après ces prochains épisodes, vous ressentirez la même chose. »