Analyse de la consolidation d’un modèle de télévision

Le 25 juin 2018, Telemadrid a décidé de révolutionner complètement son strip du matin avec la première de ‘120 Minutes’, un nouveau magazine qui est responsable de l’usine Unicorn Content et qui, depuis son lancement, a cherché à donner du poids à l’information politique et sociale et qui intéresse finalement les Madridois dans leur vie quotidienne. De cette façon, la chaîne publique a opté pour un magazine qui a donné la parole à tous les habitants des localités de la Communauté et aussi expliquer à ses citoyens ce qui se passe réellement dans le monde. Ce projet faisait partie d’un plan global de renouvellement de sa journée dans lequel la priorité devenait un contenu direct et informatif.

María Rey, présentatrice de «120 minutes»

Record mensuel le matin

Eh bien, il semble que L’engagement envers ce type de contenu a porté ses fruits. Le magazine dirigé depuis sa création par María Rey a réalisé en ce mois de février 2020 sa meilleure part depuis sa première. Le magazine a réalisé 7,9% de part moyenne, ce sont les meilleures données que Telemadrid réalise dans cette bande de diffusion depuis mai 2011. Avec ces résultats, il semble donc que la stratégie de la chaîne publique ait fonctionné et que l’espace soit entièrement consolidé dans sa gamme d’émission et Il est devenu l’un des piliers de la journée de Telemadrid, étant l’un des formats qui a le meilleur bilan depuis sa première.

Une tendance à la hausse

Un exemple de cette consolidation est la courbe d’actions mensuelle que l’espace a atteinte, en particulier au cours de l’année dernière. Comme nous le voyons dans un rapport préparé par Dos30 ‘pour FormulaTV sous les données de Kantar Media, L’espace a commencé en 2019 avec une part moyenne de 5,5% en janvier alors que ce chiffre grimpe à 7,9% en février 2020. Au cours de ces mois, le magazine dirigé par María Rey a atteint des sommets de 6,9% (août 2019) et de 7,1% (octobre 2019). De toute évidence, ils sont également donnés par les nouvelles actuelles car généralement Ces types d’espaces ont de meilleures performances lorsqu’il existe des cas de médias ou des événements très importants, informativement parlant. Mais ce qui est évident, c’est aussi que Les Madrilènes passent désormais à «120 minutes» lorsque quelque chose d’important se produit et ils veulent s’informer, ce qui était sans aucun doute une priorité dans cette nouvelle étape de Telemadrid.

Logo «120 minutes»

Contenu de février

Dans le cas du mois de février, le magazine a traité de questions telles que le «cas Ábalos», l’augmentation des impôts levée par le gouvernement de Pedro Sánchez, la réglementation des loyers et des bookmakers ou la crise des coronavirus et a eu les conseillers responsables de ces branches: David Pérez (Logement), Enrique López (Jeu), María Eugenia Carballedo (Présidence) ou Enrique Ruiz Escudero (Santé). Pour sa part, le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida et le vice-maire, Begoña Villacís ont également fait partie de l’espace pour aborder diverses questions d’actualité. De cette façon, il est évident que nous sommes confrontés à un mois très informatif convulsif et que «120 minutes» a traité des discussions et des entretiens avec les visages impliqués.

Qui voit «120 minutes»?

Au-delà de la courbe d’évolution du magazine, il est également important de connaître le profil du téléspectateur qui a le format en Telemadrid. Selon un rapport préparé par Dos30 ‘avec des données de’ 120 minutes ‘au mois de février, on voit que l’espace il est plus suivi par les hommes (8,8%) que par les femmes (7,3%) et il se démarque surtout parmi les spectateurs qui vivent dans des villes de moins de 10 000 habitants (18,8%) et entre 10 000 et 50 000 habitants (14,9%). Leurs pires taux sont enregistrés parmi le public qui vit dans les villes de plus de 200 000 habitants (4,8%). Malgré cela, il convient de noter que parmi tous les segments, les 120 minutes obtiennent de meilleures données que la moyenne de Telemadrid.

ede Telemadrid

Il faut noter en revanche que le magazine dirigé par María Rey se démarque surtout parmi le public de plus de 65 ans (9,4%), dépassant ainsi de 27,1% la moyenne de Telemadrid dans ce secteur d’audience. D’autre part, il obtient également de très bonnes données chez les téléspectateurs âgés de 13 à 24 ans (6,8%) et de 45 à 64 ans (56,2%). Dans les deux cas, il dépasse de manière très sensible l’audience moyenne de la chaîne dans ces cibles, ce qui montre clairement ce qu’il suppose pour Telemadrid, réussissant à attirer un public très différent de celui habituel de la chaîne, rajeunissant de manière proéminente son profil de spectateur . Enfin, notez qu’en général, l’espace atteint une part moyenne de 7,9% en février, dépassant l’audience moyenne de Telemadrid de 48,9%.

Télémadrid et son modèle de télévision

‘120 minutes’ est un exemple du type de télévision pour lequel Telemadrid a misé depuis sa réinvention avec José Pablo López devant. La direction du public a voulu unir des espaces de divertissement purs et durs comme «El Madroño», «Ces merveilleuses années» ou «Empreintes» avec des formats informatifs dans lesquels vous avez voulu vous connecter avec les citoyens de Madrid à tout moment. La chaîne a opté pour un programme en direct quotidien dans lequel tout ce qui se passe dans les points forts de la Communauté de Madrid est raconté pratiquement chaque minute. «120 minutes», «Ça se passe» et «Madrid direct» sont devenus avec les «Telenoticias» dans les piliers fondamentaux de la grille. Les contenus informatifs, sociaux et très proches de Madrid sont devenus cette fois la marque de fabrique de Telemadrid. La chaîne a tenté à tout moment de retrouver cette crédibilité et cette confiance du spectateur qui a perdu une fois par manque d’indépendance politique. Telemadrid a voulu sauter dans la rue et devenir une véritable télévision publique.

