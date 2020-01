Analyse de vos données d’audience que vous ne connaissiez pas

La Film Academy a réuni des professionnels de l’industrie ce samedi 25 janvier pour remettre la 34e édition des Goya Awards, cette fois-ci à Malaga. Le Palais des Sports José María Martín Carpena a accueilli le gala présenté par Andreu Buenafuente et Silvia Abril pour la deuxième année consécutive et dans lequel “Dolor y Gloria”, Belén Cuesta et Benedicta Sánchez (“What burns”) ont été de grands gagnants. Ils l’ont fait sous l’œil vigilant de 3 598 000 spectateurs et une part de 26% qui a suivi la cérémonie à la télévision, en particulier dans La 1. Le réseau public était responsable de l’émission de ces Goya 2020 qui menaient la nuit contre ‘Saturday deluxe’ (1.651.000 et 13.9%) et “The last samurai” dans Antena 3 (905.000 et 6 , 2%).

Andreu Buenafuente et Silvia Abril aux Goya 2020 Awards

Ce gala baisse de -0,2 point et perd 221 000 spectateurs par rapport à l’année précédente. Malgré cela, il a amélioré les données de l’émission en 2018 (3086000 et 19,9%) mais n’a pas pu avec le gala dirigé par Dani Rovira, qui en 2017 a réussi à rassembler plus de téléspectateurs (3648000) et une part de 23,1%. Un an plus tôt, le même comédien avait atteint une part d’écran élevée de 25,8% et près de quatre millions de téléspectateurs en moyenne. D’un autre côté, souligner que les meilleures données de la dernière décennie ont été précisément obtenues par Andreu Buenafuente, tant en 2010 (4 656 000 et 26,4%) qu’en 2011 (4 340 000 et 25,4%). Ce qui prouve que le comédien travaille sans aucun doute dans cette cérémonie de remise des prix. Enfin, il convient de noter que depuis 2010, plus de 26,7 millions de téléspectateurs ont vu au moins une minute de ces récompenses tandis que le 60% de la population a vu le Goya depuis 2020.

Audience historique des Goya Awards (Dos30 ‘)

Données des dernières éditions du Goya

Goya 2020 – 3 598 000 et 26,0% – Silvia Abril et Andreu Buenafuente

Goya 2019-3 819 000 et 26,2% – Silvia Abril et Andreu Buenafuente

Goya 2018 – 3 086 000 et 19,9% – Joaquín Reyes et Ernesto Sevilla

Goya 2017-3 648 000 et 23,1% – Dani Rovira

Goya 2016 – 3 900 000 et 25,8% – Dani Rovira

Goya 2015 – 3 839 000 et 24,7% – Dani Rovira

Goya 2014 – 3 567 000 et 19,8% – Manel Fuentes

Goya 2013 – 3 917 000 et 22,2% – Eva Hache

Goya 2012 – 4 156 000 et 23,3% – Eva Hache

Goya 2011 – 4 340 000 et 25,4% – Andreu Buenafuente

Goya 2010 – 4 656 000 et 26,4% – Andreu Buenafuente

Jalons d’audience de Goya depuis 2010 (Dos30 ‘)

Il balaye le jeune public

En ce qui concerne les audiences de cette année, il convient de noter grâce à un rapport préparé par Dos30 ‘sous les données de Kantar Media, qui le gala a atteint un objectif commercial de 28,9% et s’est démarqué de manière beaucoup plus importante chez les femmes (28,9%) par rapport aux hommes (22,6%). En revanche, il a obtenu sa meilleure cote parmi les spectateurs de 13-24 ans (28,9%) et plus de 65 ans (28,4%) mais il n’a pas non plus obtenu de mauvaises données entre les 45 à 64 ans (25,2%), les 25 à 44 ans (24,9%) et les 4 à 12 ans (18,4%). La chaîne publique a réussi à diriger sans problème tous ces objectifs commerciaux, améliorant également la moyenne de la chaîne publique dans tous ces segments d’audience.

Plus souvent chez les téléspectateurs des grandes villes

D’autre part, il convient également de souligner ce que ces Goya 2020 ont noté dans les classes sociales. L’émission s’est démarquée parmi le public de Classe supérieure (34,8%) contre classe moyenne (23,3%) et classe inférieure (20,6%). Quant au spectateur, selon son lieu de résidence, ce gala a obtenu ses meilleures données sur les spectateurs qui vivent dans les localités de plus de 200 000 habitants (30,6%) par rapport aux localités de moins de 10 000 habitants (21,1%). En revanche, dans les localités situées entre 10 000 et 50 000 habitants, elle a obtenu une bonne part de 22,6%, tandis que dans les localités de 50 000 à 200 000 habitants, l’émission réalisée par Buenafuente et Silvia Abril a atteint 28,4%.

Courbe d’audience des prix Goya

Courbe d’audience

Concernant la courbe d’audience de ce gala Goya 2020 Awards, Nous pouvons apprécier comment l’absence de publicité lui a clairement profité et qu’elle n’a pas eu de grands pics négatifs d’audience; c’est-à-dire qu’il n’y a pas eu de grandes fuites de spectateurs. Le nombre de spectateurs Il a été assez constant tout au long de la diffusion et a commencé à chuter lorsque la diffusion est entrée tôt le matin., comme cela est évident, à quel moment la part a commencé à augmenter, peut-être en raison de l’achèvement de certains paris en prime time d’autres chaînes et aussi parce que c’est à ce moment-là que les récompenses les plus attendues de la nuit ont été livrées et donc , celles qui ont suscité le plus d’intérêt parmi les spectateurs de ces Goya.

