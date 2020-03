Analyse de vos préférences et modes de visualisation

Le 8 mars est et sera toujours un jour marqué par la couleur violette. C’est la Journée internationale des femmes qui travaillent, une journée très spéciale et nécessaire pour revendiquer la lutte des femmes dans notre société et pour montrer clairement qu’une réelle égalité avec les hommes est nécessaire et doit exister quoi qu’il arrive . Ce jour-là, les rues du monde entier seront teintes en violet lors de manifestations de masse pour les femmes combattantes qui continuent de revendiquer leur place. Précisément, ces revendications féministes seront exprimées sur les réseaux sociaux, les médias écrits, numériques et également à la télévision car il n’y a pas quelques formats télévisés qui aborderont ces manifestations féministes vitales dans notre société.

Femme, regarder télé

Profitant de cette journée très spéciale, FormulaTV voulait savoir comment la consommation de télévision chez les femmes. Combien d’heures les femmes regardent-elles la télévision? Quels genres préférez-vous? Dans quelle communauté autonome les femmes préfèrent-elles le petit écran? Grâce à un rapport préparé par Windward Communication, nous pouvons noter ces curieuses données d’audience. Aujourd’hui, nous découvrons comment les femmes regardent la télévision et analysons en détail leur comportement et leurs préférences tout au long de ce cours de télévision (avec données Kantar Media du 01/01/2020 au 29/02/2020).

Consommation de télévision par âge / par fuseau horaire

Consommation télévisuelle chez les femmes

Les femmes consomment plus de télévision que les hommes principalement. De cette façon, La cible féminine représente 55% de la consommation télévisuelle, avec une moyenne de 248 minutes par personne et par jour, 34 minutes de plus que les hommes et 17 de plus que la moyenne générale; tandis que en nombre de personnes, les femmes représentent 51% et les hommes 49%. Dans le même temps, il convient de noter que la représentativité des femmes à la télévision dans l’audience totale a considérablement augmenté ces dernières années, passant de 53,9% en 2010 à 54,9% dans l’année. 2020 (janvier et février). De cette façon, la consommation télévisuelle des femmes a augmenté de 1 point, ce qui représente une augmentation de 2% par rapport au total.

Plus la consommation de télévision est ancienne, plus

La consommation de télévision dépend-elle également de l’âge? Avec les données que nous extrayons du rapport, nous percevons clairement que oui. Les femmes qui consomment le plus de télévision sont celles qui plus de 65 ans, avec une consommation journalière moyenne de 6 heures et 30 minutes alors que ceux qui regardent le moins la télévision sont ceux entre 10 et 15 ans, qui consomment 1 heure et 44 minutes par jour. En analysant le graphique, nous pouvons facilement vérifier que à un âge avancé, la consommation de télévision augmente également de manière significative et c’est que par exemple, alors que les spectateurs de 25 à 44 ans consomment en moyenne 2h33 heures de télévision par jour, ceux de 45 à 54 ans élèvent cette moyenne à 4 heures et 31 minutes par jour.

Genres les plus consommés à la télévision / Chaînes de type pourcentages consommés par les femmes

Temps de consommation le plus élevé: l’après-midi

Tous, en général, consomment plus de télévision l’après-midi (56,7%) et de bureau (55,2%) étant la section de 18h00 à 19h00 dans laquelle les femmes sont plus représentatives (57%). En revanche, les femmes qui regardent le plus la télévision sont celles qui vivent dans La Rioja, Estrémadure et Castilla La Mancha, dépassant 4 heures et 28 minutes par jour et ceux qui en font moins résident en Navarre, en Catalogne et aux îles Canaries (avec moins de 3 heures et 49 minutes par jour). Parallèlement, les provinces où les femmes aiment le plus les petits écrans sont León, Castellón et Burgos (plus de 315 minutes femme / jour) et les provinces avec des spectateurs moins friands de télévision sont la Navarre, Tarragone et Valladolid (moins de 226 minutes).

Les chaînes de classement les plus vues par les femmes janvier-février 2020

Que voient les femmes à la télévision?

Quant au type de télévision que les femmes voient dans notre pays, notez qu’à la télévision le groupe de femmes représente 55,8% alors qu’en thématique, son poids diminue à 46% du total. Ces femmes optent pour des espaces de genre religieux (68,4%), de divertissement (61,6%), de concours (59,8%), de fiction (56,9%), de musique (53,1%) et de informations (52,5%) principalement. Quant au classement des émissions les plus vues, souligne les Goya Awards en premier, «Survivors» (Telecinco) dans les deuxième, quatrième et cinquième, «L’île des tentations» (Telecinco) troisièmement, «Votre visage me sonne» (Antena 3) dans le sixième, la Copa del Rey (Cuatro) dans le septième et «El hormiguero» (Antena 3) dans le huitième.

Telecinco, la chaîne préférée

D’autre part, il convient également de noter que le réseau le plus préféré d’entre eux est Telecinco, avec 17,7%. Ils suivent Antenne 3 (12,3%), La 1 (10,2%), laSexta (5,9%) et Cuatro (5,7%). En termes d’émissions de TNT, Nova (3%), Énergie (2,7%), Divinity (2,4%) et FDF (2,3%) se distinguent et en paiement, FOX Espagne (0 est l’option préférée) , 4%). Enfin, notez que pour la plupart, Les femmes préfèrent regarder la télévision sans compagnie (45,9%) qu’en couple (35,8%) ou en groupe (18,2%) contre 45,2% d’hommes qui préfèrent le faire seuls et non en couple (37%) ou en groupe (17,7%).

