Analyse des données d’audience

L’Espagne face à ce qui est sans aucun doute la pire pandémie de notre histoire récente. Le coronavirus COVID-19 accumule plus de 15 000 cas de contagion dans notre pays, 640 personnes sont mortes et 1 081 récupérées. Face à cette crise importante, Sa Majesté Felipe VI a souhaité comparaître devant tous les Espagnols ce mercredi 18 mars. Il l’a fait dans un message enregistré par RTVE et proposé à tous les opérateurs et aux médias dans lequel il a essayé de transmettre le calme, la sérénité, la responsabilité et a demandé aux Espagnols de s’unir face à la situation que nous vivons. Il l’a fait en éveillant l’intérêt de nombreux téléspectateurs qui ont vu le message diffusé en direct à la télévision et simultanément sur tous les réseaux.

Felipe VI dans son discours à la nation

Ainsi, comme le montre un rapport préparé par Barlovento Comunicación à partir des données de Kantar Media, le discours prononcé entre 21h00 et 21h07 a réussi à rassembler exactement 14 613 000 téléspectateurs, atteignant une part moyenne spectaculaire de 70,3%. C’est donc devenu le discours du monarque la plus vue de son histoire et la plus suivie par la monarchie espagnole depuis 1992, année au cours de laquelle leur audience a commencé à être mesurée. Il convient de noter que l’augmentation notable de la consommation télévisuelle que connaît notre pays en raison de l’enfermement imposé par le gouvernement et le grand intérêt informatif que ce message avait pour les citoyens en raison de la crise que traverse l’Espagne, semble avoir été décisif pour cela. Les paroles de Felipe VI ont atteint ce chiffre absolument record.

Les clés du record d’audience

En ce qui concerne l’audience cumulée, 15 617 000 Espagnols ont regardé le discours du roi pendant au moins une minute, soit 30,5% de la population espagnole totale il suivait les paroles du monarque à la télévision. Nous sommes donc confrontés au discours le plus regardé du règne de Felipe VI, largement dominant sur celui qu’il a prononcé en 2017 en raison de la crise de l’indépendance en Catalogne (12 443 000 téléspectateurs et 76,6%) et dépassant également les messages de Noël traditionnels faits en 2019 (7 537 000 et 65,1%), 2018 (7 944 000 et 70,6%) et 2017 (8 139 000 et 65,7%). Comme nous l’avons examiné précédemment, la consommation télévisuelle a beaucoup à voir avec cette croissance en suivant les paroles du monarque dans notre pays.

La 1, la chaîne la plus suivie

Quant au suivi dans chacune des chaînes, des 26 télévisions dans lesquelles il a été proposé, Le 1 était le plus regardé avec 3 312 000 téléspectateurs et 15,9% de part, suivi par Telecinco (3 167 000 téléspectateurs et 14,9%), Antena 3 (2 945 000 téléspectateurs et 12,6% ), laSexta (1 949 000 téléspectateurs et 10,4%) et TV3 (612 000 téléspectateurs et 19,2%). Il convient également de noter que Le 1 était la principale télévision chez les hommes de moins de 24 ans et plus de 64 ans. Pour sa part, la première chaîne de Mediaset Espagne a réussi à gagner le leadership parmi les femmes et un groupe de personnes entre 25 et 44 ans, et Antena 3 était la chaîne la plus vue parmi les personnes âgées entre 54 et 64 ans.

Rapport du discours des audiences (source: Barlovento Comunicación)

Se démarque chez les femmes et plus de 45 ans

Ces données par objectifs commerciaux peuvent être décomposées de manière encore plus exhaustive. De cette façon, le message a mieux fonctionné chez les femmes (70,5%) que chez les hommes (70%) bien que la différence soit minime. En ce qui concerne la tranche d’âge, cela a fonctionné de manière plus notoire parmi les plus de 65 ans (78,8%), suivi d’un public mature de 45 à 64 ans (69%), le jeune entre 25 et 44 ans (67,6%) et celui entre 13-24 ans (63%). De toute évidence, le secteur d’audience dans lequel le message a le moins fonctionné était celui des enfants, qui comprenait les garçons et les filles âgés de 4 à 12 ans (49,9%). Revue En outre, il a eu une réponse plus massive parmi ceux qui vivent dans des villes de plus de 500 000 habitants. (76,9%), contre 50 000-500 000 (69,2%) et moins de 50 000 (69%). Enfin, il convient de noter qu’en termes de communautés autonomes, le message du monarque aux Espagnols avait ses meilleures données Castilla y León (80,2%), Castilla La Mancha (77,2%), Madrid (75,9%), Aragón (74,4%), Communauté valencienne (71%), Îles Baléares (70,5%) et Catalogne (70,4%)

Répartition de l’audience par chaînes

TVE: 15,9% et 3 312 000

Telecinco: 15,2% et 3 167 000

Antenne 3: 14,2% et 2 945 000

laSexta: 9,4% et 1 949 000

TV3: 2,9% et 612 000

Chaîne 24 heures: 2,3% et 474 000

Treize: 2,1% et 444 000

Canal Sur: 2% et 425 000

Télémadrid: 1,5% et 304 000

TVG: 0,8% et 157 000

3/24: 0,6% et 116 000

Castilla-La Mancha Moyenne: 0,5% et 108 000

TPA: 0,5% et 95 000

Aragon TV: 0,4% et 89,0000

IB3: 0,4% et 78 000

LaOtra: 0,3% et 66 000

À Punt: 0,3% et 62 000

Télévision canarienne: 0,1% et 31 000

La 7TV: 0,1% et 29 000

Télévision du Real Madrid: 0,1% et 26 000

Télévision méditerranéenne: 0,1% et 22 000

CSur-AND: 0,1% et 13 000

Le 7: 0,1% et 12 000

