Anderson .Paak rejoint Eminem sur “Lock It Up”

La musique d’Eminem à assassiner est sortie de nulle part jeudi soir dernier. L’album surprise regorge de fonctionnalités géniales, mais l’association d’Em et Anderson .Paak est vraiment un match fait au paradis. Les deux artistes collaborent sur “Lock It Up”, un banger produit par Dr. Dre. Dawaun Parker, Eric «Blue Tooth» Griggs, Trevor Lawrence Jr. et Dem Jointz sont également crédités pour leur assistance sur le rythme, qui est un instrument constant et rampant. .Paak monte sur celui-ci en premier et offre une ouverture énergique avant qu’Em vienne abattre les choses.

Em fait ce qu’on attend de lui sur “Lock It Up”. Il laisse tomber des écoulements fluides et des lignes de punch ridicules tandis que le synthé à la guitare obsédante s’éloigne lentement derrière lui. “Lock It Up” semble être le prochain single de l’album. Il a le son d’appel de masse pour la radio, mais se sent toujours assez crasseux pour se cogner à une fête à la maison de quartier.

Paroles Quotable

Maintenant que ces jours sont terminés, je change les canapés

Tryna sauve à Kroger (Ouais)

Alors pourquoi devrais-je me foutre de Trader Joe dans le dos?

Comment ça, je suis payé comme Oprah

Je pense que j’ai peut-être brisé l’échelle

Parce que l’attente est terminée

Mais attendez, attendez, tenez-vous bien, parce qu’ils disent que je-

