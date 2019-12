André 3000 réfléchit au collage avec Eminem sur les paroles hip-hop

André 3000 dévoile son lien avec Eminem.

Dans une interview avec Rick Rubin pour le podcast "Broken Record" (via NME), la superstar d'Outkast a rappelé leur amour partagé du collectif hip-hop Hiéroglyphiques.

"Moi et Eminem, nous sommes restés assis au téléphone pendant environ une heure à parler de l'équipe des Hiéroglyphes", a révélé le rappeur solitaire. "Nous échangions leurs paroles au téléphone comme," Vous vous souvenez, mec? ""

André, qui a énuméré ses plus grandes influences, notamment A Tribe Called Quest, Tha Dogg Pound et Snoop Dogg, a continué de louer le groupe Bay Area. "La façon dont les Hiéroglyphes rappaient à l'époque était complètement nouvelle … la flexion des mots", a-t-il ajouté. «Ils ont tellement étincelé qu'ils ont ouvert une nouvelle porte pour tout le monde. Juste pour être à cette époque… nous étions sortis quand Wu était sorti. Nous étions sortis quand Nas était sorti. Mais nous sommes du Sud, nous avons donc dû intensifier. Je pense que c'était la meilleure bénédiction. »

Eminem a répondu en partageant un lien vers l'interview et en citant les paroles de «Never No More» de Souls of Mischief. «Si je devais saisir mon pad, les riffs que j'attraperais déchireraient et poignarderaient, les enfants tristes, la merde qui est terne et sans saveur … ", a-t-il tweeté avant d'ajouter:" Vous êtes debout, André! "

Lors de son interview avec Rubin, André 3000 a également révélé qu'il ne travaillait pas sur un nouvel album car il n'était pas dans le bon espace de tête. "Je n'ai pas fait beaucoup de musique, mec", a-t-il dit. "Mon objectif n'est pas là, ma confiance n'est pas là."

Alors qu'il «bricole» en studio, il n'a «pas été motivé pour faire un projet sérieux», ajoutant: «J'aimerais bien, mais ça ne vient tout simplement pas. En moi-même, je cherche vraiment à savoir où je suis. Je ne sais même pas ce que je suis et peut-être que je ne suis rien. Je ne suis peut-être pas censé être quoi que ce soit. "

Il a également admis que la critique a affecté son processus créatif. «Toute petite chose que je mets est immédiatement attaquée, pas dans le bon ou le mauvais sens. Les gens le piquent avec des peignes à dents fines. "Oh, il a dit ce mot!" Et ce n'est pas un endroit idéal pour créer à partir de. Et cela vous fait reculer et peut-être que je n'ai pas la confiance que je veux ou l'espace pour expérimenter comme je le faisais. "