Andrea, avant la relation entre Ismaël et son homonyme dans «L’île des tentations»: «Ça semble absurde»

Jeudi 30 janvier, Telecinco a publié un nouvel épisode de «L’île des tentations», dans lequel les filles sont allées faire un nouveau feu pour voir plus d’images de leurs partenaires respectifs. Au tour d’Andrea Gasca, Le partenaire d’Ismael Nicolás a pu voir comment son petit ami a embrassé Andrea pour la première fois, une des femmes célibataires qui jusqu’à présent était pratiquement inconnue à la fois pour elle et pour ses partenaires du programme. Quelque chose que le participant n’a pas hésité à critiquer sévèrement.

Andrea parle de la relation entre Ismaël et son homonyme dans «L’île des tentations»

Cependant, avant de voir la proximité entre son homonyme et Ismaël, Andrea a vu des images de son partenaire, déprimé après l’avoir vue à côté d’Oscar. “Je n’aime pas voir les choses de cette façon. Je m’attendais à autre chose, continuer d’avancer, m’amuser avec Andreina. Ça me fait encore plus mal”, a avoué le participant avec enthousiasme. “Je ne veux pas lui faire de mal, mais je ne veux pas non plus lui mentir”, a ajouté Gasca, avant d’admettre que “je suis en difficulté”..

