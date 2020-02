Andrea, convaincue de l’infidélité possible d’Oscar dans «Femmes et hommes et vice versa»: «Je ne te fais pas confiance»

Mercredi 19 février, «Femmes et hommes et vice versa» a été visité par Ismael Nicolás et Andrea Gasca, qui a parlé de leurs sentiments mutuels et s’est souvenu de la nuit qu’ils ont passée ensemble après “ L’île des tentations ”, lors d’une réunion au cours de laquelle la première s’est même effondrée en se souvenant des commentaires que la mère de son ex-mère avait lancés contre lui. Quelques conversations après lesquelles Oscar s’est joint, une extension avec laquelle Andrea a décidé de quitter le programme, qui avait été attentif à tout dans une autre pièce.

Ismael, au milieu du différend entre Oscar et Andrea dans «Femmes et hommes et vice versa»

“Je ne viens pas ici pour combattre Andrea. Je ne veux pas la piétiner ou dire quoi que ce soit, mais je pense qu’elle est un peu incompatible avec ce qu’elle dit et ce qu’elle fait.”, a déclaré Oscar, lors d’une réunion qui a eu lieu quelques heures après leur rencontre dans «Le débat des tentations». L’extension a rappelé qu’Andrea lui avait reproché de ne pas avoir été en contact avec elle après l’émission de téléréalité, “quand elle sait très bien qu’ils prennent notre téléphone et que c’est un vol qui est toute une journée sans contact”. “Sur ce chemin, il parle à Ismaël, il va avec lui, il se couche soi-disant avec lui”a déclaré Oscar qui a dit qu’Andrea ne lui avait pas dit qu’il avait couché avec Ismaël.

“Elle me dit une version totalement différente”, a expliqué l’extension, étant donné le refus d’Andrea. “Cela me dérange que dans le débat vous deveniez défensif”, a avoué Gasca, auquel Oscar a répondu que “vous avez changé ma version trois fois”, le dernier la veille du débat. Quelques mots qui ont déclenché un différend entre les deux sur ce qu’Andrea aurait dit à Oscar, qui a affirmé qu’elle ne lui avait pas dit qu’elle avait couché avec son ex-petit ami, contrairement à ce que disait l’ex-participante de «L’île des tentations» . “Si je vous dis qu’il est resté avec moi, je suppose que vous comprenez que nous avons dormi dans le même lit, pas que je l’ai laissé dormir par terre”, a expliqué Gasca, qui a souligné que “rien ne s’était passé à Madrid”.

“A quoi ça sert de se faire chier maintenant?

“Toi et moi n’avons même pas eu de relation et tu ne t’inquiètes pas pour moi à tout moment, que viens-tu faire de la merde maintenant, sept mois plus tard? Qu’est-ce que tu cherches?”, A déclaré Andrea à Oscar. “Est-il vrai que vous, Oscar, avez été infidèle à Andrea?”, A déclaré Nagore Robles lors de la réunion. “C’est un mensonge. J’ai attendu de voir s’il y avait un test et je n’ai rien obtenu”, a déclaré ce qui précède, rappelant le fait que Diego Arrabal avait parlé d’une présumée infidélité de sa part lors de la visite d’Andrea à “Viva la vida”. “Vous pouvez en mentionner plusieurs”, a déclaré Andrea, à laquelle Oscar lui a reproché de se défendre en attaquant les gens “. “Le problème est que je ne lui fais pas confiance à cause de la façon dont il s’est comporté avec moi pendant tout ce temps.”, A déclaré Gasca, convaincue de l’infidélité possible d’Oscar envers elle.

.