Andrea Legarreta apparaît avec une minuscule tenue montrant à quel point elle a l’air serrée

OMG! Andrea Legarreta apparaît avec une minuscule tenue montrant ce qui n’est pas vu

25 janvier 20208: 32 h

Un corps incroyable révèle l’actrice mexicaine sur son compte Instagram, s’habillant de manière unique et présentant l’ensemble laissant ses jambes exposées.

L’actrice mexicaine avec plus de 4 millions de followers, a mis en ligne la photo présentant un costume très coloré mais particulier qui a provoqué la réaction de plus de 100 000 fans de Andrea Legarreta.

Modélisation d’un style similaire à celui de la marque de renommée mondiale VERSACE Mais donner du crédit à une autre marque a fait plus d’un soupir avec un design aussi révélateur. Ses fans d’autre part, n’ont pas hésité une seconde à flatter ses incroyables jambes.

Les tons utilisés dans sa robe sont ce qui se démarque sans aucun doute dans le post en plus de son incroyable sensualité. Portant une chemise et des bottes hautes veloutées noires accompagnées d’une veste et d’une jupe très courte d’imprimés très colorés, Andrea Legarreta Il s’est montré comme une femme moderne.

L’actrice a parcouru de nombreuses étapes en entrant dans le mannequinat depuis deux ans et jusqu’à aujourd’hui la célèbre a montré qu’elle a la particularité d’avoir un corps très bien équipé.

