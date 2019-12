Andrea Legarreta célèbre 4 millions de followers montrant son arrière-garde

Andrea Legarreta a ravi ses 4 millions de followers sur Instagram avec un instantané dans lequel elle présume son arrière-garde. La conductrice n'ose pas dans ses images mais c'était une occasion spéciale et elle a su laisser les internautes stupéfaits.

L'épouse d'Eric Rubín a montré à quel point il était heureux de la nouvelle qu'il avait déjà atteint 4 millions sur le réseau social avec une publication dans laquelle il est vu avec une casquette et un bikini sombre qui encadre ses attributs dans ce qui apparemment C'est un yacht.

La photo l'accompagnait de cœur et d'un "Merci", en plus de quelques belles paroles pour les internautes.

Nous sommes déjà 4 millions !!! ️ à chacun de vous !! J'apprécie votre présence et vos commentaires! Que Dieu me bénisse! Merci d'être!! Beaucoup d'amour et meilleurs voeux à tous! ❤️✨ , écrit à côté de l'image