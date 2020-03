Andrea («L’île des tentations») énumère toutes ses opérations et ses touches esthétiques

Au début de l’année, Andrea Gasca est devenue célèbre dans «L’île des tentations» après sa romance passionnée avec Óscar et l’infidélité qui en résulte à son petit ami jusqu’alors Ismael Nicolás. Depuis, la jeune femme est devenue une “influenceuse” des conseils beauté et lifestyle.

Andrea parle de ses touches esthétiques

Maintenant, via le site Web de Telecinco, Andrea a avoué combien de fois elle a subi une opération, précisant qu’il est “super en faveur” des touches et opérations esthétiques, oui, “tant que cela ne devient pas une obsession”. La jeune femme comprend que c’est une opportunité quand “vous avez un complexe ou quelque chose sur vous que vous n’aimez pas“Dans son cas, il y a eu plusieurs occasions.

Pour commencer, il a souligné les moindre retouches, comme les ongles, les cheveux et les cils. Andrea a déclaré qu’elle n’avait pas d’extensions, mais la sienne lui a coûté: “C’était très difficile pour moi de faire pousser mes cheveux et je suis super obsédée par les cheveux longs, je suis depuis un an et demi sans les couper.” Dans l’ensemble, il a expliqué qu’il ne se rattrape guère pour sortir: “Je suis super paresseux, au jour le jour je ne porte que du rouge à lèvresJe n’ai plus besoin de mascara avec de faux cils. “

Les détails de son opération thoracique

Quant aux touches les plus importantes, Andrea a assuré qu’elle les comptait sur les doigts d’une main: “J’ai mis un flacon de hyaluronique sur mes lèvres pour donner du volume, surtout à la lèvre supérieure.” Sur le front, il a utilisé du «baby botox» pour masquer les marques d’expression. Et c’est que, selon “l’influenceur”, “à 25 ans, nous sommes à un âge qui doit être évitéCe qui n’a pas été retouché, du moins pour le moment, ce sont les pommettes: “Ils me disent beaucoup, mais non. En fait, je vois de petites pommettes. “

Enfin, il a évoqué l’opération que ses fans lui demandent le plus. Il a été opéré du sein il y a 3 ans, à 22 ans: “J’ai 325 grammes dans chaque poitrine et j’ai un 90 B, pas un peu ou beaucoup“Il a expliqué. Les prothèses sont anatomiques, ce qui lui a laissé un résultat plus naturel et étaient les plus adaptées à son corps, suivant les recommandations du chirurgien car” il est parti de très peu de poitrine, de pratiquement rien “, a-t-il reconnu.

.