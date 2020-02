Andrea (‘L’île des tentations’) explose contre la petite amie d’Ismael: “Achetez-vous un miroir, jolie fille”

Depuis qu’Andrea – la célibataire – est entrée en jeu en entamant une relation naissante avec Ishmael sur l’île, Andrea – le partenaire d’Ismael jusqu’à présent – n’a cessé de jouer avec elle. Dans les incendies, il a répondu aux vidéos par des attaques contre “l’amie spéciale” de son petit ami: “Allez en photo” ou “je pense que c’est très moche” étaient quelques-uns des commentaires. Ce n’était pas la première fois, car il avait également précédemment critiqué d’autres filles avec lesquelles Ismaël avait été davantage traité.

Guerre ouverte entre Andrea Gasca et Andrea “la rubia”

“S’il me change pour quelque chose de pire, il me fait rire. Il me déçoit et me dérange, mais je sens qu’il me change pour quelque chose de pire. Ces jolies lèvres ne peuvent pas embrasser Ismaël après s’être embrassées avec cette photo “, a déclaré Andrea Gasca.. Par allusions, Andrea “la blonde” a répondu sans détour en regardant l’émission mardi dernier: “Si je me mords la langue, j’éclate.”

“Est-ce vraiment, cela semble surréaliste” fut la première réaction des susdits aux insultes. “Et m’appelle moche? S’il vous plaît, pouvez-vous regarder dans le miroir? Je vous remercie“, a-t-il terminé en plaisantant.” Et sinon, au lieu de tant de couronnes, achetez-vous un miroir, magnifique, et vous vous regardez“Il a également exprimé son opinion sur leur relation au cours de la réalité:” Il me semble que vous dites que je suis bien pire quand vous dès le premier jour où vous avez mis les pieds sur cette île, vous lui avez manqué de respect“Quant à l’opinion de son homonyme sur son approche d’Ismaël:”Je lui ai peut-être donné tout ce que tu ne lui as pas donné au cours d’une année de relation, ce qui est du respect, qu’ils l’apprécient et l’aiment bien “.

Andrea attaque, mais aime aussi

Tout en se sentant agacé par les multiples ligues qu’Ismaël a eues dans sa villa, Elle n’a pas cessé de vivre pleinement son expérience. Dès le début, il avait un lien fort avec Oscar et les deux ont donné Déchaînez la passion à plusieurs reprises. Quelques vidéos que Oscar a vues avec ses coéquipiers. Dans l’ensemble, et en l’absence d’une conversation en attente, elle considère toujours Ismaël comme son petit ami.

