Andrea (‘L’île des tentations’) parle du procès contre Joaquín Sánchez

En janvier dernier, l’un des programmes qui a révolutionné la télévision en 2020 est arrivé à Mediaset, et en plus d’Estefania, l’un des protagonistes est également devenu une éminence dans les réseaux sociaux, et n’est autre que Andrea, celui qui était un couple d’Ismaël.

Andrea, participante à «L’île des tentations»

Mais l’une des controverses les plus discutées est venue lorsque le footballeur du Betis Joaquín Sánchez, connu pour ses blagues et ses blagues sur les réseaux sociaux, il a utilisé Instagram pour faire rire son public au détriment du défaut physique d’un participant de la réalité présentée par Mónica Naranjo.

Il le clarifie via Instagram

Il y a quelques jours, la nouvelle est venue qu’Andrea allait intenter une action en justice contre la joueuse andalouse, afin de défendre son honneur par des moyens judiciaires, mais il semble que ce ne soit pas vrai, puisque La participante elle-même a voulu clarifier via son Instagram qu’elle ne déposera aucune poursuite.

La jeune femme a expliqué que “je veux faire quelque chose de très clair et régler ce problème maintenant. Je ne signalerai personne. Je ne signalerai ce joueur pour rien. Dites les commentaires que vous voulez, je m’en fiche, j’en ai assez avec mes problèmes. J’en ai assez de tout ce qui m’est arrivé ce week-end pour avoir plus de plaintes “, se terminant par un “non. Je ne dénoncerai personne. Le problème est réglé.”

.