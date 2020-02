Andrea («L’île des tentations») prévoit de poursuivre le footballeur Joaquín pour moquerie sur son physique

Bien que “ L’île des tentations ” ait déjà pris fin et que l’on ait découvert quels couples ont continué leur relation après le programme, la réalité révélée de la saison continue de laisser des titres surprenants, tels que Andrea Gasca prévoit de poursuivre le capitaine du Betis Joaquin pour l’avoir imitée pour se moquer de son physique et, plus précisément, de son défaut visuel.

Le joueur a montré qu’il est un fervent adepte du programme produit par Quartz, commentant chaque gala à travers des vidéos partagées sur ses histoires Instagram. Dans l’un d’eux, Joaquin était vêtu d’une couronne et répéta en se moquant le discours le plus célèbre d’Andrea, dans laquelle la Catalane a expliqué à Mónica Naranjo qu’elle allait demander des explications à Ismaël, son partenaire, pour s’embrasser avec l’une des “tentations”.

Dans la vidéo, devenue virale, Joaquín se moquait de son imitation de la jeune femme de son défaut visuel. En outre, le joueur a déclaré: “Andrea a une bonne chose et vous pouvez l’emmener à la plage et ainsi, pendant que vous vous baignez, elle peut surveiller vos vêtements.” Une attitude que Andrea n’a pas du tout appréciée, qui envisage très sérieusement de poursuivre le joueur de Betis, comme l’ont confirmé des sources proches de sa famille à Digital Journalist. Ses proches ont expliqué que le catalan est “assez offensé par les taquineries pour un défaut physique”.

Les réseaux sociaux se moquent aussi

Le capitaine de Betis n’a pas été le seul à se moquer de l’apparence physique d’Andrea, car de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux se sont également moqués de son défaut visuel ou d’autres caractéristiques, telles que ses lèvres. Le candidat n’a pas statué directement sur le sujet, mais a partagé quelques vidéos de Rafa Martín, dans lesquelles l’attitude de Joaquín est fortement critiquée pour faire des blagues avec l’aspect physique et la façon de parler d’une personne.

