Andrea (‘L’île des tentations’) s’excuse auprès de son homonyme pour ses insultes: “Je parle, puis je pense”

Le samedi après-midi du 15 février, Emma García et son équipe de «Viva la vida» ont reçu la visite d’Andrea Gasca, ex-partenaire d’Ismael Nicolás après avoir traversé «L’île des tentations». L’ancien participant à la réalité est apparu pour la première fois en direct quelques jours seulement après la fin du programme avec le dernier épisode de «Le débat des tentations» et, en outre, Il a eu l’occasion de parler face à face avec son homonyme, la tentation la plus proche d’Ismaël lors de l’enregistrement de l’émission et à laquelle Gasca s’est excusé pour les taquineries qu’il avait faites à propos de son apparence.

Les deux Andreas de «L’île des tentations» se rencontrent pour la première fois à «Viva la vida»

Avant la rencontre entre les deux Andreas, celle qui a été tentée par le programme a eu l’occasion de parler brièvement avec Emma, ​​qui a souligné que “j’ai écouté des choses qui ne me rendent pas drôle”, en parlant d’Ismaël, qui aurait dit des choses à son sujet, ce ne serait pas vrai. “J’ai été très déçu. J’ai pleuré toute la nuit de l’impuissance que j’ai eue, qu’il m’a menti. Je me sens utilisé et trompé par lui.”Dit Andrea. “En ce moment je suis déçue, énervée. Je me sens rejetée”, a avoué la célibataire, avant de dire “je pense qu’elle donne une image” et d’affirmer “qu’il n’est pas un gentleman”. “C’est sincère et c’est un mensonge”Andrea a dit, après quoi il a avoué qu’Ishmael “était devenu super jaloux, ne me faisait pas confiance”, chaque fois qu’il l’avait vue parler à l’un des garçons pendant l’enregistrement de la réalité.

Quant à Gasca, sa visite au programme n’a pas été vraiment facile, étant donné que l’ancienne participante a passé beaucoup de temps à pleurer sur le plateau, après s’être souvenue de son temps avec Ishmael. “Vous avez un peu de cœur et à un moment donné, je ne pensais pas”, a reconnu Emma, ​​après quoi Andrea, excitée, a admis que “je ne regrette pas” ce qui s’était passé sur “L’île des tentations”, “mais je me sens mal de faire du mal à Ismaël”. “Je n’ai pas oublié Ismaël, mais j’ai trouvé chez Oscar des choses qui me manquaient dans ma relation”, a expliqué Gasca, qui a avoué “je pensais que nous allions mieux”. “Quand vous rencontrez d’autres personnes, vous connaissez d’autres opinions et j’ai vu qu’il n’était pas normal qu’il soit si jaloux”, se souvient l’ex-participant, qui a dit de son ex-partenaire qu’il “ne voulait pas que je sorte” et a dit qu’il “se mettait en colère contre tout”. En outre, Andrea pouvait voir un résumé des critiques qui avaient été lancées contre elle dans les programmes Telecinco. “Je comprends que certains de mes comportements semblent mauvais mais je ne nierai pas que ça fait mal”, reconnut Gasca.

“Je ne fais plus confiance à Oscar”

Les deux Andreas de «L’île des tentations» se souviennent des commentaires désobligeants de l’ex-petite amie d’Ismaël à son homonyme

“Je la vois mal, je ne veux pas non plus lui dire beaucoup de choses. Je pense que tu ne devrais pas jouer avec le physique de qui que ce soit parce que tu perds la tête”a déclaré Andrea, conciliateur lors de sa rencontre avec Gasca, qui s’est excusée pour les commentaires qu’elle avait faits contre elle. “Il est arrivé un moment où j’étais gêné de voir ce type de commentaire”, a admis l’ex-participante, avant de reconnaître que “je parle puis je pense” et de décrire son attitude comme celle d’une “fille”.. “Je vous demande pardon, je n’aurais pas dû le dire”, a conclu Andrea, disant que son homonyme a dit “Je pense que c’est une bonne fille, mais elle perd la bouche.” De plus, la célibataire en a profité pour savoir ce qui s’était passé entre Gasca et Ismaël à son retour en Espagne. “Il m’a dit que vous l’invitiez à venir chez lui et qu’il ne voulait pas y aller car il se sentirait obligé de coucher avec vous, de coucher avec vous”, a expliqué Andrea, qui aurait passé la première nuit en Espagne, à discuter avec son ex-partenaire, très version différent de ce qu’Ishmael aurait partagé avec son extension.

«Il me connaissait mal. Il m’a dit qu’il ne voulait rien de toi»Gasca a déclaré, après quoi Andrea a souligné qu’Ishmael lui avait raconté une “histoire totalement différente”. “Nous avons discuté tous les jours jusqu’en juillet, août”, a expliqué la célibataire, qui a même révélé qu’Ismaël “restait quelques jours” à la maison, “ravie” et affirmant n’avoir eu une relation qu’en tant qu’amis. “Je ne veux rien lui dire, car il m’a traité fatalement”, a déclaré l’extension, avant d’assurer “qu’il avait beaucoup d’affection et je le traitais très bien”, et même que “nous avons bien fini”. Une conversation qui s’est terminée avec un bombardement de Diego Arrabal vers Gasca. “Oscar vous est infidèle. Aujourd’hui, il vous est infidèle avec une fille de Malaga”, a déclaré le journaliste à une Andrea excitée, parlant de l’homme célibataire avec qui il avait quitté le programme. “Ça ne m’étonne pas”, a déclaré la susmentionnée, qui n’a pas pu retenir ses larmes avant de déclarer que “je ne fais plus confiance à Oscar”.

