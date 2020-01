Andrea Villalonga se dispute les candidats de l’OT 2020 pour leur étreinte collective sans Ariadna ou Nick

Les concurrents de «OT 2020» étaient ce vendredi 24 janvier avec Andrea Villalonga recevra une nouvelle classe d’image et de protocole à l’Académie. Ce à quoi ils ne s’attendaient probablement pas, c’est que leur professeur voulait les réprimander pour certains de leurs comportements ces derniers jours et qu’ils ont été fortement critiqués sur les réseaux sociaux par de nombreux adeptes du format. L’objectif de cette petite “colère”? Essayez de faire prendre conscience des triomphes et d’empêcher ce type de comportement de se produire, il est évident que cela ne profite pas du tout à votre image.

Concurrents de «OT 2020» et Andrea Villalonga

Réprimande pour son attitude à l’Académie

Villalonga a d’abord voulu leur parler de la façon dont ils se comportent à l’Académie et leur a demandé de bien vouloir savoir qu’ils sont sur une émission de télévision avec des camarades de classe qu’ils doivent respecter en tout temps. “Vous n’êtes pas seul chez vous et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez (…) vous devez être conscient qu’il y a des gens à vos côtés, vous devez prendre conscience des autres. Nous ne sommes pas seuls, nous vivons avec 16 autres personnes “, a-t-il commencé en disant, puis en mettant en garde contre certaines justifications que nous avons entendues de concurrents comme Eli.” Vous dites que vous êtes comme ça, mais vous devez penser que vous êtes dans une situation inhabituelle. . Vous devez être vous-même, mais vous devez penser au reste, penser différemment. “À ce moment, Andrea Villalonga s’est rendu compte qu’Eli n’était pas en classe. Est-ce la raison pour laquelle une partie de cette colère était dirigée contre elle? C’est possible, mais la vérité est que la candidate mentait lorsqu’elle était malade.

Une vraie camaraderie

Mais bon, la chose n’a pas été là, et c’est que quelques minutes plus tard, et profitant d’un jeu qu’il a fait avec les concurrents, le professeur a voulu les réprimander pour un geste très critiqué que presque tout le monde a fait dans le Gala 1 du format. Villalonga a voulu leur enseigner les règles de base qu’ils doivent respecter quand ils mangent à table à travers plusieurs jeux et c’est quand ils parlent d’attendre de manger à table quand notre compagnon n’est pas amené le plat au moment où l’enseignant les a grondés pour ce qu’ils ont fait il y a moins d’une semaine.

“En parlant d’attendre les autres, je dois vous dire une chose”, a commencé ceci, pour continuer: “Quand on fait un câlin ivo-ivo-ivo collectif, on le fait quand on est tous. J’ai été frappé par l’étreinte collective au gala et les deux candidats qui ne l’étaient pas. Tout comme nous attendons que tout le monde mange, attendons tout le monde pour le câlin collectif. Je le dis parce que c’était spontané, sans mauvaise foi, il est sorti, mais pensez aux autres et pas seulement à mon moment. Nous ferons cet effort. Je sais que vous ne vous en êtes pas rendu compte et que c’était sans mal, mais pour cela je le suis “. Ainsi, il semble clair qu’après ce reproche que les candidats ont bien pris, il n’y aura pas de nouveau câlin sans les nominés, comme cela s’est produit dans le Gala 1, lorsque tous les concurrents sauvés se sont embrassés, ils ont commencé à crier «ivo-ivo-ivo» pendant que les nominés Ariadna et Nick les regardaient de l’autre côté de la passerelle.

