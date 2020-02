Andreína se souvient de son «chasco» avec Ismael dans «L’île des tentations»: «Je me sentais utilisée»

Andreína Véliz est venue «L’île des tentations» voulant déclencher son «feu latin» et cette étincelle était sur le point de s’enflammer avec Ismaël Nicolas. Cependant, le petit ami jusque-là d’Andrea Gasca a estimé que le single n’aimait pas assez et a décidé de cesser de la rencontrer. Quelque chose qui ne plaisait pas au Vénézuélien.

Andreina Véliz et Ismael Nicolás

Andreína a visité «Save me» pour expliquer comment elle s’est sentie après avoir été rejetée par l’entraîneur de fitness de l’île: “J’ai pris le cliché de ma vie”, a reconnu. Il ne comprend pas le changement d’attitude qu’il a eu avec elle puisque, dit-il, “dès le début, ils ont fait une belle connexion”. “Ishmael m’a demandé la distance et le temps mais ensuite il m’a touché la jambe, m’a serré dans ses bras et m’a emmené dans sa chambre”, se souvient-il.

Depuis que le participant de «L’île des tentations» avait vu que son partenaire était infidèle, il a essayé de rencontrer les femmes célibataires de la maison et a été critiqué pour avoir testé la terre avec certaines d’entre elles. En fait, Véliz a admis dans le programme de Jorge Javier Vázquez qu’il s’est senti “utilisé” et ne soutient pas son insistance pour que le garçon soit jugé: “J’ai aimé Ishmael et je suis allé pour tous”, a déclaré le single.

La fin de «l’île aux tentations»

Le programme se termine et les couples se retrouveront dans le feu de joie final après avoir été séparé pendant des semaines. Les participants ont reçu des informations de leur âme sœur à travers les vidéos qui leur ont été montrées tout au long du programme lors des incendies et maintenant le moment sera venu de résoudre les problèmes qui se sont posés au cours de leur expérience. Combien de couples auront survécu à «L’île des tentations»?

