Andrés Velencoso montre le pénis par erreur sur une photo publiée par lui-même

Andrés Velencoso est dans l’un de ses meilleurs moments, professionnellement parlant. L’acteur et le mannequin sont complètement concentrés sur son travail et c’est pourquoi aujourd’hui il continue à combiner son travail publicitaire avec des projets cinématographiques, en fait, il créera son nouveau film en mars, “The wish list” avec Victoria Abril et María Lion. En outre est revenu pour mettre le feu aux réseaux avec des images très chaudes Ils ont surpris leurs plus de 400 000 followers sur leur compte Instagram.

L’interprète d’Edha a publié des photographies très personnelles le 29 février, où le modèle est apparu complètement nu sur une couverture qui a joué dans le magazine Les Hommes Publics et cela a laissé ses fans complètement abasourdis bien que beaucoup aient enquêté sur les instantanés réalisés par le photographe Nico Bustos et bien sûr, aient trouvé un détail sexuel qui à première vue est passé inaperçu.

Le Catalan sort assis par terre et sans vêtements, le coude droit le soutient sur le genou droit, de sorte que sa main parvient à couvrir ses parties génitales et est parfaitement dissimulée dans la première image. Cependant, sur la deuxième photo, vous pouvez voir qu’elle n’a pas été retouchée avec Photoshop et comme l’un des nombreux adeptes de l’acteur l’a réalisé, c’est là qu’il peut voir une partie de son espace intime. Comme prévu, la joie des utilisateurs d’Instagram n’était pas attendue après la découverte qu’ils célèbrent dans les commentaires de la publication: “Première photo: cachez tout et laissez le reste à l’imagination, deuxième photo: vous voyez ce que vous savez imaginez “, plaisante le suiveur du modèle.

Une longue carrière télévisuelle

Sans doute, Andrés Velencoso est devenu un visage habituel de notre petit écran et depuis qu’il a fait le saut en tant qu’acteur avec la fiction de Telecinco «B & b, bouche à oreille», il n’a cessé d’enchaîner les projets. De cette façon, nous l’avons déjà vu comme le visage principal de La fiction «Edha» de Netflix tout en devenant l’un des antagonistes de la «collection Velvet», la fiction de Movistar + et Bambú Producciones. Maintenant, l’interprète attend de lancer le film “La liste de souhaits” et de rejoindre de nouveaux projets de télévision de fiction.

.